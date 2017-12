Los vaqueros de Demi Lovato que confirman que los 2000 han vuelto

Ya lo veníamos intuyendo hace algunos meses: que si vuelven los collares estilo 'chocker', que si está de moda la ropa deportiva, que si las botas de charol blanco son el nuevo 'must have'... pero nos resistíamos a creerlo. ¿Cómo puede ser que hayan vuelto las tendencias de los 2000 si todavía no ha pasado ni una década?

Pues bien, la moda es la moda y contra eso no se puede luchar. Las tendencias que en su día pusieron de moda grupos como las Spice Girl están a la orden del día. Y si no os lo creéis... atentos al último look de Demi Lovato para actuar en Florida (Estados Unidos). La artista luce un conjunto vaquero con unas botas blancas que... o te encanta, o lo odias. No hay término medio. Tened en cuenta que Christina Aguilera inspiró unos pantalones muy parecidos a los que ahora luce Demi Lovato en el videoclip de 'Dirty', que supusieron un auténtico fenómeno. De hecho, Kylie Jenner se disfrazó el año pasado de la cantante y el outfit le quedó clavadito. La misma Xtina le dio la enhorabuena.

Aunque la verdad, tanto 'denim' junto (chaqueta, corsé y pantalones con tirantes) nos recuerda al atrevidísimo look 'total denim' que Britney Spears y su por aquel entonces novio Justin Timberlake se pusieron para los MTV VMA en el año 2001. Eso sí que era estilo, eso sí que era glamour. ¡¡ORO PURO!!