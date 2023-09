30s40s50s te invita a un showcase exclusivo el viernes 22 de septiembre en Torquemada

Ya tienes plan para el viernes 22 de septiembre. 30s40s50s te invita a un showcase exclusivo en Torquemada (Palencia) organizado en colaboración con Europa FM.

El buen rollo llega de la mano de Bely Basarte, Tato Latorre y David Oteroque darán la bienvenida al otoño por todo lo alto. Su plan es llenar de música el Centro Sociocultural El Silo y hacer bailar al publico hasta más allá de doce.

No hace falta ir corriendo a por las invitaciones porque el acceso será libre hasta completar aforo. Lo único importante es llegar con tiempo al recinto para que no te quedes fuera lamentándote y diciendo eso de "no, no, no, no"... "no puede ser".

Así que toma nota de los datos del showcase y únete a la fiesta porque la diversión está asegurada.

30s40s50s te invita a un showcase exclusivo en Torquemada

¿Qué día es? Viernes, 22 de septiembre

¿A qué hora empieza? A las 23:00 horas

¿Dónde se celebra? Centro Sociocultural El Silo de Torquemada (Palencia), en la avenida Alberto Acitores Balbás, 53.

El showcase está patrocinado por el Ayuntamiento de Torquemada y la colaboración de Pimvisa.