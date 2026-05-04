Bases de participación en el concurso 'Consigue una invitación doble para el Brunch Electronik Madrid'

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid) lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Tampoco podrán participar aquellas personas que hubieran resultado ganadoras de un premio en alguno de los programas de la misma cadena (esto es, Europa FM) durante los seis meses anteriores al concurso que se esté celebrando en ese momento. En caso de que UNIPREX compruebe que se está vulnerando esta condición, se seleccionará otro ganador o se declarará el premio desierto.

iii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración.

La presente promoción comenzará el lunes 4 de mayo de 2026 y finalizará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 00:00 horas.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

Las personas que quieran participar en la presente promoción y ganar uno de los 8 abonos dobles (para 2 personas, el ganador y el acompañante que elija) para BRUNCH ELECTRONIK MADRID que se celebra los días los días 9, 10, 15 y 16 de mayo 2026 en Madrid, deberán entrar en el perfil de Instagram de EUROPA FM (@EUROPAFM) y contestar correctamente a la pregunta que se publicará en la historia del perfil el día 4 a por la mañana. La pregunta en cuestión es la siguiente: “¿Cuándo se celebró por primera vez el Festival Brunch Electronik en Madrid?”

Las primeras personas que contesten a la story y respondan correctamente a la pregunta formulada, ganarán el premio consistente en un abono para él y otro para un acompañante que elija para asistir los días 9, 10, 15 o 16 de mayo 2026. El valor de cada entrada individual es de 45 euros más gastos de gestión, por tanto, el abono doble tiene un valor de 90 euros más gastos de gestión. Únicamente se podrá ganar un abono doble por persona.

UNIPREX contactará mediante correo electrónico a los ganadores el día 6 de mayo en el que irán adjuntados los dos abonos individuales.

La única finalidad de los datos facilitados por los participantes es la de gestionar su participación en la promoción.

5.- Premio.

El Premio para cada uno de los ganadores consiste en una invitación doble para acudir uno de los días de duración del BRUNCH ELECTRONIK en Madrid. Las invitaciones dobles consisten en dos invitaciones individuales, uno para el ganador y otro para el acompañante que el ganador escoja.

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases. El Premio no incluirá por tanto ningún traslado, viaje ni alojamiento que el ganador necesitase para disfrutar del mismo.

Los ganadores podrán renunciar al premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

6.- Detección de participación fraudulenta

UNIPREX se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le

sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7.- Comunicación y difusión de los ganadores

Al participar en la presente promoción, los participantes consienten automáticamente la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación de su imagen/voz, así como el nombre y lugar de residencia, y también otros datos facilitados que pudieran resultar necesarios para verificar su identidad y gestionar la participación del usuario en el concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para la participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa ni compensación.

8.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

1. En el caso de los concursantes:

- Nombre y apellidos

- Perfil de Instagram

- Pregunta del formulario

Los datos personales de los concursantes serán tratados única y exclusivamente por UNIPREX.

2. En el caso del ganador:

- Copia del DNI, a los efectos de verificar su identidad y edad

- Nombre, apellidos y DNI del acompañante escogido para disfrutar del premio obtenido

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración del concurso, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras, por la normativa tributaria.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

9. Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del sorteo en el que participa.

UNIPREX no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de imágenes debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.

Asimismo, tampoco será responsable de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del sorteo y de su promoción o publicidad.

UNIPREX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

10.Legislación

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.