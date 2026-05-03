Consigue invitaciones para ver a DePol en Haro (La Rioja) | Europa FM

Después de arrasar en Pamplona y cuando está a punto de iniciar su gira No Lo Sé Ni Yo Tour, DePol aterriza este viernes 8 de mayo en Haro (La Rioja) para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo.

El intérprete de Última bala llega al Teatro Bretón de los Herreros para calentar motores antes del primer concierto de la gira, anunciado para el viernes 15 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona.

La cita será a las 21:00 horas y el reparto de invitaciones para disfrutar en directo del intérprete de Quién diría, Viernes o Dime solo si has pasado ya ha empezado. Repasa aquí todos los detalles del showcase:

📅 Día: viernes 8 de mayo

🕛 Hora: 21:00 horas

📍Lugar: Teatro Bretón de los Herreros | Pl. Florentino Rodríguez, Haro (La Rioja)

Consigue invitaciones para el showcase de DePol en Haro

Ahora que ya tienes todos los detalles, toca correr a por tu invitación. Desde este lunes 4 de mayo puedes recogerla en el Centro Municipal de Cultura de Haro, en el edificio Bendaña de la calle San Martín.

El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas. ¡No te lo pienses más y hazte con ella! Te adelantamos que será un plan de viernes redondo.