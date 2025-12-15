Despide el año a lo grande en las Precampanadas de Europa FM en Benahavís (Málaga)

Despide el año a lo grande en las precampanadas de Benahavís (Málaga) | Europa FM

Este fin de año nos lo vamos a pasar como nunca. Porque la fiesta con Europa FM arranca cuatro días antes. El sábado 27 de diciembre te invitamos a las Precampanadas de Benahavís (Málaga) con nuetro DJ Javi Sánchez y el cantante Hilario . ¿Te lo vas a perder?

Nuestro DJ y locutor Javi Sánchez y el cantante Hilario te invitan a una cita llena de diversión y mucha música. A las 17:30 horas arranca la celebración en la Avenida de Andalucía y no parará hasta más allá de las diez de la noche.

Cinco horas de música continuada en la que no faltarán las ganas de pasárselo bien, el espumillón y los brindis. Queremos que el fin de año nos pille bailando y tenemos que estar bien entrenados...

Toma nota de todos los detalles de la gran cita y recuerda que el acceso es libre. ¡Anímate, la fiesta está asegurada!

Fiesta Precampanadas Europa FM de Benahavís

📍Avenida de Andalucía - Benahavís (Málaga)

📅 Sábado, 27 de diciembre

⏰ De 17:30 a 22:30 horas

Ponte tus mejores galas, traéte algo rojo y no te dejes en casa la ganas de pasártelo bien. La fiesta está asegurada.