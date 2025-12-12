SHOWCASE EUROPA FM
Diego Arroyo versiona 'La vereda de la puerta de atrás' como homenaje a Robe
El inicio del showcase de Veintiuno en Castellón fue pura emoción 💫💫💫 Diego Arroyo quiso quitarse la pena que arrastra desde la muerte de Robe Iniesta y lo hizo dedicándole un bonito homenaje al extremeño. El cantante dejó a la sala en silencio con una bonita versión en acústico de La vereda de la puerta de atrás. La fiesta empezó después y no faltaron los grandes himnos del grupo como Acantilado, Dopamina o La vida moderna.