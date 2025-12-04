Vive una cita única en el showcase exclusivo de Mafalda Cardenal en Sevilla | Europa FM

Mafalda Cardenal despide 2025 junto a Europa FM. La cantante de Alicante aterriza el martes 16 de diciembre en Sevilla para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo con el que cierra un año redondo.

El pasado abril lanzó su primer álbum de estudio, Mis Notas de Voz, con el que inicia una gira de salas en febrero de 2026, y más recientemente, en el mes de octubre, se subió al escenario de Auditorio Nacional de Ciudad de México para cantar con Alejandro SanzA la primera persona.

Ahora su cita es en la Fundación Cajasol de Sevilla con todos los oyentes de Europa FM y muy pronto podrás hacerte con tu invitación. ¡El reparto empieza el martes 9 de diciembre!

📍 Lugar: Fundación Cajasol - Sevilla

📅 Día: martes, 16 de diciembre

🕚 Hora: 21:00 horas

Consigue invitaciones para ver a Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal, que el pasado 31 de octubre se unió al concierto de Lucka Ra para cantar vete a la luna, se ha propuesto que el martes 16 de diciembre sea un martes diferente y, para poder vivirlo junto a ella, solo tiene que acercarte a por tu invitación. Apunta dónde conseguirla:

Cuándo: a partir del martes 9 de diciembre

Dónde: Fundación Cajasol | Pl. de S. Francisco, 1, Casco Antiguo - Sevilla

Horario: de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Enchufa las alarmas y corre a por tu invitación. ¡Merecerá la pena!