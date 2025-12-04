Vive una cita única en el showcase exclusivo de Mafalda Cardenal en Sevilla
Mafalda Cardenal llega a Sevilla para convertir un martes cualquiera en un martes muy especial. La cantante de Alicante invita a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el día 16 de diciembre. Apunta los detalles de la cita y entérate cómo conseguir invitaciones.
Mafalda Cardenal anuncia su gira de salas: ciudades, fechas y dónde comprar entradas
Mafalda Cardenal despide 2025 junto a Europa FM. La cantante de Alicante aterriza el martes 16 de diciembre en Sevilla para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo con el que cierra un año redondo.
El pasado abril lanzó su primer álbum de estudio, Mis Notas de Voz, con el que inicia una gira de salas en febrero de 2026, y más recientemente, en el mes de octubre, se subió al escenario de Auditorio Nacional de Ciudad de México para cantar con Alejandro SanzA la primera persona.
Ahora su cita es en la Fundación Cajasol de Sevilla con todos los oyentes de Europa FM y muy pronto podrás hacerte con tu invitación. ¡El reparto empieza el martes 9 de diciembre!
📍 Lugar: Fundación Cajasol - Sevilla
📅 Día: martes, 16 de diciembre
🕚 Hora: 21:00 horas
Consigue invitaciones para ver a Mafalda Cardenal
Mafalda Cardenal, que el pasado 31 de octubre se unió al concierto de Lucka Ra para cantar vete a la luna, se ha propuesto que el martes 16 de diciembre sea un martes diferente y, para poder vivirlo junto a ella, solo tiene que acercarte a por tu invitación. Apunta dónde conseguirla:
- Cuándo: a partir del martes 9 de diciembre
- Dónde: Fundación Cajasol | Pl. de S. Francisco, 1, Casco Antiguo - Sevilla
- Horario: de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Enchufa las alarmas y corre a por tu invitación. ¡Merecerá la pena!