Tienes una cita con Veintiuno el jueves 11 de diciembre en Castellón | Europa FM

El final de año viene marcado por los planes musicales y en Europa FM queremos despedir 2025 con nuevas citas.

Veintiuno se convierte en protagonista de la que estamos preparando para el jueves 11 en Castellón: un showcase exclusivo al que, por supuesto, estás invitado.

Los chicos de Toledo aterrizan en La Bohemia Culture Club con una cita muy especial en la que sonará fuerte la música de su disco La balada de delirio y equilibrio; podremos escuchar en directo Pide un deseo por mí, su última canción, y no faltarán sus grandes himnos.

Sin duda, un plan perfecto para disfrutar al máximo del diciembre más musical.

📌 La Bohemia Culture Club | Carrer Ciscar, 14 (Castellón)

📆 Día: jueves, 11 de noviembre

⌚ Hora: 20:00 horas

Consigue invitaciones para el showcase de Veintiuno

El reparto de invitaciones para ver a Veintiuno en Castellón ya ha empezado. Desde este lunes 24 de noviembre puedes acercarte a por ellas. ¡Apunta!

📍 Skoda Quadis Marzá | Avinguda Castell Vell, 75 - Castellón

| Avinguda Castell Vell, 75 - Castellón 🕦 De lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas

Los has visto junto a miles de personas en grandes conciertos y festivales, pero en este showcase vivirás la música de Veintiuno de una forma más exclusiva. ¡No te lo pierdas!