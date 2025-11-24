Tienes una cita con Veintiuno el jueves 11 de diciembre en Castellón
El fin de año llega cargado de planes musicales en Europa FM. A los ya anunciados se suma una nueva cita el jueves 11 de diciembre en Castellón. Veintiuno invita a nuestros oyentes a un showcase exclusivo para el que ya ha empezado el reparto de invitaciones. ¡Apunta donde recogerlas!
El final de año viene marcado por los planes musicales y en Europa FM queremos despedir 2025 con nuevas citas.
Veintiuno se convierte en protagonista de la que estamos preparando para el jueves 11 en Castellón: un showcase exclusivo al que, por supuesto, estás invitado.
Los chicos de Toledo aterrizan en La Bohemia Culture Club con una cita muy especial en la que sonará fuerte la música de su disco La balada de delirio y equilibrio; podremos escuchar en directo Pide un deseo por mí, su última canción, y no faltarán sus grandes himnos.
Sin duda, un plan perfecto para disfrutar al máximo del diciembre más musical.
📌 La Bohemia Culture Club | Carrer Ciscar, 14 (Castellón)
📆 Día: jueves, 11 de noviembre
⌚ Hora: 20:00 horas
Consigue invitaciones para el showcase de Veintiuno
El reparto de invitaciones para ver a Veintiuno en Castellón ya ha empezado. Desde este lunes 24 de noviembre puedes acercarte a por ellas. ¡Apunta!
- 📍 Skoda Quadis Marzá | Avinguda Castell Vell, 75 - Castellón
- 🕦 De lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas
Los has visto junto a miles de personas en grandes conciertos y festivales, pero en este showcase vivirás la música de Veintiuno de una forma más exclusiva. ¡No te lo pierdas!