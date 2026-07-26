¿Quién ganó ayer la final de 'La Voz Kids 2026'? Así ha sido su actuación

La undécima edición de La Voz Kids ya tiene ganador. Eduardo El Campanero, miembro del equipo de Antonio Orozco, se ha proclamado vencedor del concurso tras conquistar al público en una emocionante final en la que ocho jóvenes artistas lucharon por alzarse con el trofeo.

El flamenco conquista La Voz Kids: Eduardo 'El Campanero' gana la edición de 2026 | Roberto Sastre

El prodigio sevillano, de apenas 13 años, puso el broche de oro a una edición marcada por el alto nivel de sus concursantes y por una gran variedad de estilos musicales. Su interpretación de Pedacitos de ti, una de las canciones más importantes de Orozco, emocionaro a una audiencia que le permitió imponerse en la votación final y ser el nuevo ganador.

Así fue su camino al triunfo

Coach y talent emocionaron al público con una actuación cargada de complicidad y sentimiento, en la que el joven sevillano cumplió uno de los grandes sueños de su paso por el programa: cantar junto al artista al que siempre ha considerado su mayor referente.

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti' | Roberto Sastre

Tras la actuación, Eduardo no pudo ocultar su emoción y confesó que había sido "un orgullo cantar con mi mayor ídolo", unas palabras que reflejaron el estrecho vínculo que ambos han construido durante el concurso. La interpretación se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la noche y terminó de consolidar la candidatura del integrante del equipo de Orozco, que horas después acabaría proclamándose ganador de la edición.