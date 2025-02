Franz Ferdinand, primer grupo internacional que se une al Local de Ensayo Europa FM

¡Ahora sí lo podemos anunciar! Franz Ferdinand se viene al Local de Ensayo Europa FM.

Este domingo 16 de febrero cerramos las celebraciones de la semana del Día Mundial de la Radio con un ensayo del grupo escocés en la intimidad. La banda liderada por Alex Kapranos se encontrará con un grupo reducido de oyentes de Europa FM en nuestro espacio de encuentro de artistas y fans que Dani Fernández inauguró el pasado 23 de enero.

El quinteto de Glasgow, que recientemente ha sumado su éxito Take Me Out (2004) al selecto club de los billonarios (1000 millones de reproducciones en streaming), hace un parón en su gira —el sábado 15 actúa en A Coruña; el lunes 17, en Madrid y el martes 18, en Barcelona— para ensayar en nuestro local y desvelarnos los secretos que ocurren dentro de la sala, cómo planean los setlist o cómo preparan los bolos en festivales. Próximamente los veremos en acción en el SanSan Festival, en Semana Santa en Benicàssim, o el Sonorama Ribera, en agosto en Aranda de Duero.

El plan de domingo no puede ser más apetecible y además conseguir una de las llaves que abren la puerta de este exclusivo local situado en el centro de Madrid es muy fácil. Pronto te contaremos más detalles, así que no dejes de estar conectado a Europa FM para descubrir cómo conseguir una invitación doble.

Conecta la radio, abre nuestra web, descárgate la app y síguenos en redes sociales... No queda nada para que pueda hacerte con tu invitación.