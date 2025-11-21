Javi Sánchez, Xavi Alfaro y Alex Muguiro dan la bienvenida a las fiestas en 'Hola Mérida, arranca la Navidad con Europa FM'

Apúntate a ¡Hola Mérida!, la fiesta para dar el pistoletazo de salida a la Navidad | Europa FM

Los planes festivos de estas navidades empiezan en Mérida . El sábado 29 de noviembre le damos la bienvenida a las fiestas con un evento lleno de música y buen rollo que no queremos que te pierdas. Apunta todo lo que tienes que saber de ¡Hola Mérida! y prepara el espumillón, se avecina una tarde inolvidable.

Las luces de la calle lo dicen, los adornos de los escaparates y casas lo corroboran y la música de Europa FM lo confirma. ¡Ya es Navidad y lo vamos a celebrar por todo lo alto!

El sábado 29 de noviembre la Plaza de España de Mérida (Extremadura) acogerá la gran fiesta Hola Mérida, arranca la Navidad con Europa FM, un evento con más de seis horas de música a la que se unirán DJs nacionales y locales.

A las 18:00 horas arranca esta cita festiva en la que los DJs de Europa FM Javi Sánchez y Xavi Alfaro animarán la fiesta junto a Alex Muguiro y los artistas emeritenses Amanda Gris y Yörki, que darán el pistoletazo de salida a la celebración como teloneros.

Hasta las 00:00 horas la música sonará fuerte en la céntrica plaza, que acogerá a todos los públicos y en la que no faltarán los regalos, las sorpresas y, por supuesto, la decoración y los looks navideños. Así que prepara el brilli-brilli, el jersey de reno y el gorro de Papá Noel para celebrar el inicio de las fiestas por todo lo alto.

📅 Día: sábado, 29 de noviembre

⏰Hora: 18:00 horas

📍Lugar: Plaza de España de Mérida (Extremadura)

🪩DJs: Javi Sánchez, Xavi Alfaro, Alex Muguiro,Amanda Gris y Yörki,