Última hora 'LUX Tour 2026' de Rosalía, en directo: primeras fechas filtradas, la forma del escenario y mucho más

'LUX Tour 2026' de Rosalía, en directo: primeras fechas filtradas, la forma del escenario y mucho más
Los nervios de los fans de Rosalía están a flor de piel. Los rumores sobre el anuncio de las fechas de LUX Tour 2026 llevan días circulando y ya hay primeras fechas filtradas. En Europa FM, te contamos al minuto todo lo que se sabe, desde las primeras ciudades a la forma del escenario.
Rosalía se quita la aureola: el verdadero significado de su peinado para 'LUX'
Rosalía se pasa el juego al interpretar 'La Perla' en directo
Tras confirmar el show de Rosalía en Orlando (Florida) y el diseño del escenario, la página web de Ticketmaster ha eliminado toda la información al respecto.
Al entrar en el enlace, aparece este mensaje: "Este evento no se puede encontrar. Serás redirigido automáticamente a la página principal en breve, o puedes ir allí ahora. Pedimos disculpas por las molestias".
Qué ha dicho Rosalía sobre su gira
Tras el estreno de LUX, Rosalía habló sobre la posible gira del disco en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos.
"Habrá que ver si se puede", dijo. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le preguntó Rosalía al periodista. Si bien la artista no dijo demasiado sobre la gira, aseguró que "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo".
"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señaló sobre los posibles escenarios de la gira. "Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió la artista.
Rosalía también explicó que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añadió la cantante, que jugó al despiste cuando el periodista le planteó que el 10 de junio de 2026 hay un gran acto previsto para inaugurar la Torre de Jesús en la Sagrada Familia de Barcelona.
También confesó que grabar el disco fue todo un reto: "No sé ni cómo lo hemos logrado, hemos hecho malabares para sacar adelante una cosa así. Grabar con la Sinfónica de Londres, dos años de estudio en Los Ángeles… Realmente nos metemos en estos líos por el amor a la música, que si no, ¿de qué?".
Rumores sobre varios conciertos en Madrid y Barcelona
Entre las especulaciones sobre la nueva gira de Rosalía se incluye información sobre varios conciertos de LUX Tour 2026 en Madrid y Barcelona.
Según @MOTOMAMlTOUR, un perfil no oficial de X, Rosalía actuaría:
- En el Movistar Arena de Madrid con "varias fechas" a "finales de marzo y principios de abril".
- En el Palau Sant Jordi de Barcelona con "varias fechas" en "abril".
Todas las fechas confirmadas del 'LUX Tour 2026'
De momento, solo se conoce una fecha oficial de la nueva gira mundial de Rosalía:
- 8 de junio de 2026 - Orlando (Florida) - Kia Center
Así es el escenario
Aunque aún no se ha anunciado, Ticketmaster ha desvelado cómo será el escenario del LUX Tour 2026, con una pasarela en forma de cruz.
"El mapa no refleja la disponibilidad de entradas", recuerda la web de la tiquetera. "Los mapas de asientos muestran la distribución general del recinto en este momento. Para algunos eventos, la distribución y las ubicaciones específicas de los asientos pueden variar sin previo aviso".
Primer concierto confirmado en Orlando (Florida)
La página web de Ticketmaster ha confirmado el primer show de la nueva gira de Rosalía. Será el 8 de junio de 2026 en Orlando (Florida), en el recinto Kia Center —con aforo para unas 20.000 personas en formato concierto—.
Aún se desconoce cuándo se anunciarán todas las fechas o cómo funcionará la venta de entradas.
La última vez que Rosalía dio un concierto
Rosalía no da un concierto propio desde el 22 de julio de 2023, cuando actuó en el Hippodrome de Longhamp de París. La artista era una de las que formaron el cartel de la edición francesa del conocidísimo festival Lollapalooza.
Allí, la artista cerró el Motomami World Tour por todo lo alto, adaptando el concierto al formato festival y a plena luz del día.
Los rumores: preventa, precios aproximados...
El pasado domingo 16 de noviembre, perfiles no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR en X aseguraron que Rosalía saldría de gira en 2026 y que su primer concierto tendría lugar en España en el mes de marzo.
También defendieron que el anuncio oficial se haría público el pasado lunes 17 de noviembre, algo que finalmente no ocurrió. Por eso, @MOTOMAMlTOUR pidió disculpas: "La confirmación oficial se ha retrasado. No tardarán mucho en salir [las entradas] sabiendo que el tour empieza en marzo", dijo el perfil.
Además, dichas cuentas aseguraron que la preventa de entradas comenzaría el viernes 21 de noviembre. Incluso compartieron los precios aproximados de los shows:
- 130,50 € en Grada 1
- 73,50 € en Grada 2
- 96,50 € en Pista