Recibe la Navidad por todo lo alto en el showcase exclusivo de Efecto Pasillo en Marbella

Ya hemos activado el modo Navidad y tenemos un plan musical que proponerte para darle la bienvenida a estas fiestas.

Ahora que ya ha salido el anuncio de la Lotería, que en las tiendas asoma la decoración y que Mariah Carey ya ha desempolvado su clásico All I Want for Christmas Is You, en Europa FM queremos invitarte a un showcase exclusivo edición Navidad.

Efecto Pasillo se encarga de dar la bienvenida a la época más mágica del año con una velada muy especial en el Hard Rock Hotel de Marbella. La cita será el viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas y las invitaciones ya se pueden descargar.

Será una tarde inolvidable en la que dejaremos que el espíritu navideño sea protagonista. No faltará el buen rollo, la música en directo y el tradicional brindis para dar comienzo a estas fiestas llenas de alegría y emoción. ¿Te apuntas? Toma nota de todos los detalles y descarga tu invitación para recibir la Navidad con Efecto Pasillo.

🎄 Día: viernes 28 de noviembre

🎅 Hora: 21:00 horas

✨ Lugar: Hard Rock Hotel de Marbella

🎟️Consigue aquí tu invitación

Apúntate a esta cita única y toma nota. ¡Podrás acceder a la fiesta mucho antes! La apertura de puertas será a las 18:00 horas.