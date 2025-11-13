Recibe la Navidad por todo lo alto en el showcase exclusivo de Efecto Pasillo en Marbella
La Navidad está a la vuelta de la esquina y, si en las tiendas empieza a asomar la decoración, en Europa FM te proponemos el primer plan prenavideño. El viernes 28 de noviembre Efecto Pasillo se encarga de darle la bienvenida en un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM en el Hard Rock Hotel de Marbella. ¡Las invitaciones ya están disponibles!
Ya hemos activado el modo Navidad y tenemos un plan musical que proponerte para darle la bienvenida a estas fiestas.
Ahora que ya ha salido el anuncio de la Lotería, que en las tiendas asoma la decoración y que Mariah Carey ya ha desempolvado su clásico All I Want for Christmas Is You, en Europa FM queremos invitarte a un showcase exclusivo edición Navidad.
Efecto Pasillo se encarga de dar la bienvenida a la época más mágica del año con una velada muy especial en el Hard Rock Hotel de Marbella. La cita será el viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas y las invitaciones ya se pueden descargar.
Será una tarde inolvidable en la que dejaremos que el espíritu navideño sea protagonista. No faltará el buen rollo, la música en directo y el tradicional brindis para dar comienzo a estas fiestas llenas de alegría y emoción. ¿Te apuntas? Toma nota de todos los detalles y descarga tu invitación para recibir la Navidad con Efecto Pasillo.
🎄 Día: viernes 28 de noviembre
🎅 Hora: 21:00 horas
✨ Lugar: Hard Rock Hotel de Marbella
Apúntate a esta cita única y toma nota. ¡Podrás acceder a la fiesta mucho antes! La apertura de puertas será a las 18:00 horas.