Entradas de Pablo Alborán para sus siete nuevos conciertos en 2026: a qué hora salen, precios y fechas

A Pablo Alborán se le ha quedado pequeño el primer cartel de su gira internacional Global Tour KM0, con la que recorrerá ciudades de Europa, Estados Unidos o Latinoamérica entre 2026 y 2027. Este miércoles 19 de noviembre, el malagueño anunció nuevas fechas en siete ciudades de España para el próximo año, cuyas entradas salen a la venta este viernes.

Con estos conciertos, Pablo Alborán presentará en directo su último álbum, KM0. Un nuevo proyecto donde ha volcado todas sus reflexiones, tal y como indicó durante su entrevista en Cuerpos especiales. "Yo no intento hacer un lenguaje nuevo, hago canciones, y me hace muy feliz que la gente lo reciba a su tiempo, a su ritmo. KM0 tiene mucho de los primeros discos".

Siete nuevas fechas

A las fechas ya anunciadas por el malagueño, se han anunciado siete nuevas para diferentes destinos de España:

Madrid - 21 de mayo de 2026 - Movistar Arena

- 21 de mayo de 2026 - Movistar Arena Zaragoza - 20 de junio de 2026 - Pabellón Príncipe Felipe

- 20 de junio de 2026 - Pabellón Príncipe Felipe Palma de Mallorca - 16 de julio de 2026 - Plaza de Toros

- 16 de julio de 2026 - Plaza de Toros Roses - 25 de julio de 2026 - Sons del Món

- 25 de julio de 2026 - Sons del Món Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026 - Gran Canaria Arena

- 7 de agosto de 2026 - Gran Canaria Arena Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026 - Recinto Portuario de Santa Cruz de la Palma

- 8 de agosto de 2026 - Recinto Portuario de Santa Cruz de la Palma Chiclana de la Frontera - 13 de agosto de 2026 - Concert Music Festival

A qué hora salen las entradas y dónde comprarlas

La venta general de entradas para las nuevas fechas de la gira Global Tour KM0 salen a la venta hoy 21 de noviembre a las 12:00 en la página web del artista. Un día antes, Pablo Alborán organizó una preventa para los fans suscritos a su comunidad.

Precios

Los costes por entrada varían según la ubicación y el recinto. A modo de ejemplo, estos son algunos precios (sin gastos de gestión) para el nuevo concierto de Pablo Alborán en el Movistar Arena de Madrid, que tendrá lugar el 21 de mayo de 2026: