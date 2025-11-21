Gira 'Ya es mañana' de Morat: cuándo salen las entradas de los conciertos, las ciudades y los precios

¡Llegó el día! Morat abre las taquillas virtuales para poner a la venta las entradas de la gira Ya es mañana que visitará cinco ciudades españolas en octubre de 2026. Apunta las paradas, las fechas y a qué hora se abren las taquillas virtuales.

Morat vuelve a España con la gira Ya es mañana. Los colombianos recorrerán cinco ciudades españoles en octubre de 2026 y las entradas salen a la venta ya mismo.

Los intérpretes de Cómo te atreves sorprendieron este miércoles al anunciar las fechas de su nuevo tour y dos días más tarde, este viernes 21 de noviembre, abren las taquillas virtuales para poner las entradas a la venta. Solo hay siete fechas —en Madrid y Barcelona hacen doblete— así que no hay que despistarse.

Las fechas y ciudades del tour Ya es mañana de Morat

Octubre es para Morat. Los colombianos han elegido la segunda quincena de este mes para encontrarse con el público español, que no pudo disfrutar de la gira Asuntos Pendientes.

"Les llevamos Ya es mañana como nunca lo han visto, así que prepárense", apuntaron los artistas en redes al compartir las siete fechas y las cinco ciudades de este nuevo tour así como los detalles de la venta de entradas.

16 y 17 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

21 de octubre - Pamplona - Navarra Arena

23 de octubre - Valencia - Roig Arena

25 de octubre - Sevilla - CAAC

27 y 28 de octubre - Madrid - Movistar Arena

Cuándo salen a la venta las entradas para Morat

Este viernes 21 de noviembre arranca la venta de entradas para ver a Morat en la gira Ya es mañana. A las 12:00 horas se abren las taquillas virtuales en ticketmaster.es aunque, como siempre, la recomendación es acceder antes para ponerse a la cola.

"No podemos esperar a devolverles algo del cariño que durante tantos años nos han dado. ❤️", apuntan en su mensaje de Instagram.

Los precios de las entradas de Morat

Hay que esperar a completar la cola para tener acceso al mapa del recinto elegido y descubrir los precios de las entradas para disfrutar de la música de Morat en directo..

Por ahora podemos adelantar que en 2024, cuando actuaron en el estadio Metropolitano de Madrid, sus fans pagaron un mínimo de 60 euros por ver a los colombianos en el estadio del Atlético de Madrid