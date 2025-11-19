Edurne te invita a un showcase exclusivo en Salamanca con Europa FM
Edurne despide noviembre por todo lo alto. El viernes 21 de noviembre lanza su disco Navidad junto a ti y el jueves 26 aterriza en Salamanca con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM. ¿Te apetece el plan? Las invitaciones ya están disponibles.
¡Despedimos noviembre por todo lo alto!
El miércoles 26 de noviembre Edurne aterriza en Salamanca para vivir una noche muy especial junto a un grupo de oyentes de Europa FM en un showcase exclusivo organizado en la Sala Camelot.
La cantante madrileña llega a esta cita después de arrasar en Granada y con el disco Navidad junto a ti recién salido del horno. Su álbum navideño sale este viernes 21 de noviembre para ponerle nueva banda sonora a las fiestas. ¿Sonará alguna de las canciones en el showcase?
📅 Día: miércoles, 26 de noviembre
⏰ Hora: 21:00 horas
📍Sitio: Sala Camelot (Salamanca)
Consigue invitaciones para el showcase de Edurne
El plan no puede ser más apetecible así que es mejor no despistarse e ya a por tu invitación. ¡El reparto ha empezado este miércoles 19 de noviembre!
- Dónde recogerlas: Europa FM Salamanca, calle Bermejeros 14, 5 planta.
- Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas
Será una cita inolvidable y el mejor plan para disfrutar de un miércoles diferente.