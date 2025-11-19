Edurne te invita a un showcase exclusivo en Salamanca con Europa FM

Ven a celebrar la Navidad con Edurne y Europa FM en Salamanca | Europa FM

¡Despedimos noviembre por todo lo alto!

El miércoles 26 de noviembre Edurne aterriza en Salamanca para vivir una noche muy especial junto a un grupo de oyentes de Europa FM en un showcase exclusivo organizado en la Sala Camelot.

La cantante madrileña llega a esta cita después de arrasar en Granada y con el disco Navidad junto a ti recién salido del horno. Su álbum navideño sale este viernes 21 de noviembre para ponerle nueva banda sonora a las fiestas. ¿Sonará alguna de las canciones en el showcase?

📅 Día: miércoles, 26 de noviembre

⏰ Hora: 21:00 horas

📍Sitio: Sala Camelot (Salamanca)

Consigue invitaciones para el showcase de Edurne

El plan no puede ser más apetecible así que es mejor no despistarse e ya a por tu invitación. ¡El reparto ha empezado este miércoles 19 de noviembre!

Dónde recogerlas: Europa FM Salamanca , calle Bermejeros 14, 5 planta.

, calle Bermejeros 14, 5 planta. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas

Será una cita inolvidable y el mejor plan para disfrutar de un miércoles diferente.