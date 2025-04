¡Por fin lo podemos anunciar! Local de Ensayo Europa FM reabre sus puertas el miércoles 30 de abril para recibir a Antonio Orozco.

Tras el buen sabor de boca que nos dejó el paso de Álvaro de Luna por nuestra sala, el cantante catalán llega para presentarnos su disco El tiempo no es oro, que lanza el viernes 25 de abril, y desvelarnos también los secretos de los ensayos de su próxima gira, que arranca el 5 de junio en Mérida (Badajoz).

Será la ocasión perfecta para ver cómo se monta un concierto, descubrir cómo evoluciona una canción hasta formar parte del tracklist de un disco y disfrutar de la habitual cercanía de Antonio Orozco, que hablará de tú a tú con un selecto grupo de oyentes de Europa FM, en el que puedes estar tú.

Este viernes desvelaremos cómo hacerte con una invitación doble para colarte en este ensayo casi clandestino y ya te avanzamos que merecerá la pena. ¡La magia surge cada vez que se abre el Local de Ensayo Europa FM y todo puede ocurrir! Desde un acústico improvisado, como el que hizo Dani Fernández de Supersubmarina, o una revelación musical, como la de Franz Ferndinand y la historia de Take Me Out.

El plan es perfecto para darle la bienvenida al puente de mayo. ¡Así que, apunta! Antonio Orozco visita nuestro local, situado en la sala La Movida Madrileña, en el corazón de Madrid, el miércoles 30 de abril a las 20:30 horas, aunque las puertas se abrirán 30 minutos antes (a las 20:00 horas).

¿Te apetece, no? Sigue atento las redes de Europa FM y activa las notificaciones de nuestra app porque pronto te contaremos cómo hacerte con una invitación doble.