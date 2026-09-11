La La Love You hace vibrar la Plaza Mayor de Salamanca con Europa FM

¡Menudo subidón! El concierto de La La Love You con Europa FM en las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega de Salamanca fue un chute de energía. Los madrileños lo dieron todo en una noche en la que nuestro locutor Juan Diego Suárez hizo de telonero con una sesión llena de buen rollo que dejó al público muy arriba.

Europa FM no para de celebrar. 30 años no se cumplen todos los días y la fiesta no puede decaer.

Antes del gran evento del 21 de septiembre en Madrid, La La Love You hizo parada en Salamanca para darlo todo en el concierto Europa FM de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega y para llenar de buen rollo la Plaza Mayor.

El público se entregó en una noche que abrió nuestro DJ Juan Diego Suárez, que hizo de telonero con los éxitos de hoy y nuestras favoritas de siempre y dejó los ánimos muy arriba para que los asistentes recibiesen a los madrileños con el mejor de los ánimos posibles.

No cabía ni un alma en la Plaza Mayor cuando empezó el concierto de La La Love You, que dio el pistoletazo de salida con Una boda en Las Vegas a la que siguieron otros himnos de su nuevo disco ¿Por qué me miráis así? como La mitad de la mitad o Alguien ha boicoteado mi ponche y otros hits ya clásicos como Laponia, La canción de verano, Pócima del amor o El principio de algo.

El fin del mundo se encargó de cerrar la noche con la plaza llena coreando de principio a fin este éxito y bailando, bailando, bailando sin parar mientras David Merino, Roberto Amor, Óscar Hoyos y Mía Berlín se despedían emocionados del escenario.