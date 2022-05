La Pegatina te invita a su showcase exclusivo del 13 de mayo en Haro

Haro se prepara para una buena fiesta. El próximo viernes 13 de mayo La Pegatina desembarca en la localidad riojana para protagonizar un showcase exclusivo de la mano de Europa FM al que por supuesto estás invitado.

No será una cita cualquiera. El showcase servirá como presentación de Hacia otra parte, el décimo disco de La Pegatina, su octavo trabajo de estudio, que sale a la venta ese mismo viernes.

Sonarán temas como Down for Love, que La Pegatina canta con Chef' Special; Nothing but a lie, que interpreta con Querbeat; Coreal del Sur, su colaboración con Panteón Rococo; y otros muchos que seguro que no defraudarán a los asistentes.

Cuándo y dónde es el showcase de La Pegatina en Haro

El showcase de La Pegatina en Haro se celebra el viernes 13 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Bretón de los Herreros.

La sala abrirá sus puertas media hora antes (a las 20:30 horas) para acoger a los seguidores de la banda, que promete darlo todo en esta cita patrocinada por el Ayuntamiento de Haro.

Una oportunidad para disfrutar de la música en directo a la que, insistimos, estás invitado.

Cómo conseguir invitaciones para ver a La Pegatina en Haro

¿Te gusta el plan? Estás de suerte. Las invitaciones ya están listas para repartir y desde este jueves 5 de mayo puedes hacerte con la tuya. ¿Quieres hacerte con una? Anota cuáles son los dos puntos de recogida.

Centro Municipal de Cultura de Haro, en la calle San Martín, 2, a partir de las 9:00 horas.

en la calle San Martín, 2, a partir de las 9:00 horas. Oficina de Turismo de Haro, en la plaza de la Paz, a partir de las 10:00 horas.

Si te preguntan a dónde vamos, ya sabes qué responder: a ver a La Pegatina.