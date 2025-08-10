¿Cuándo aparecerá Lady Gaga en la segunda temporada de 'Miércoles'?

Bloody Mary revivió gracias a ser la banda sonora de una de las escenas más importantes de la serie miércoles. En ella, Jenna Ortega bailaba al son del tema de Lady Gaga de una forma que no tardó en hacerse viral.

La canción que la artista publicó en 2011 como parte de su álbum Born This Way resurgió entre los muertos, convirtiéndose en single del disco más de una década después de su lanzamiento y gracias al apoyo de todo aquel aquel o reproducía en redes sociales.

Dado este impacto, Lady Gaga se ha sumado a la segunda temporada de Miércoles con dos proyectos de lo más interesantes: la intérprete de Judas se convierte en uno de los personas de la serie y, además, lanza un tema inédito para la ficción de Tim Burton

Todo sobre el personaje de Lady Gaga

En mayo se desvelaba la participación de Lady Gaga como actriz en Miércoles, en un teaser en el que una tapa de ataúd mostraba el siniestro texto de 'Aquí yace la reina monstruosa' y la estrella del pop aparecía con un maquillaje pálido.

Su personaje es Rosaline Rotwood, profesora legendaria. Su pasado oscuro es clave para la historia, pues amenaza con alterar la vida de la institución.

Pero, ojo: aunque la primera parte de la segunda temporada ya esté disponible en Netflix desde este miércoles 6 de agosto, el personaje encarnado por Lady Gaga no aparecerá hasta la segunda parte de la tanda de capítulos, que se sumarán a la plataforma roja el 3 de septiembre.

Así que todavía no podemos ver un nuevo papel de Lady Gaga, tras haberla visto brillar estos últimos años en películas como La casa Gucci, Ha nacido una estrella y Joker 2: Folie à Deux.

La canción Dead Dance

Lady Gaga también pondrá voz a esta segunda temporada de la historia de Miércoles Addams, pero esta vez con un tema exclusivo para la ficción: la canción se llama Dead Dance, y se espera que suene en la segunda parte de la nueva temporada.

Eso sí: la existencia de esta canción no ha sido confirmada por el equipo de Gaga, pero es un secreto a voces. De hecho, se rumorea que ha sido grabada por el mismo equipo que dirigió Mayhem, el último álbum de la artista.

Además, el tema llegará en septiembre junto a la aparición de Gaga en la pantalla, y acompañado de un siniestro videoclip que muchos han asegurado que también está dirigido por Tim Burton. Y es que a la cantante y al director se los ha visto juntos en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Se dice que esta zona está embrujada y cuenta con cientos de muñecas en descomposición colgadas en árboles y estructuras.

En plena promoción de la serie, el director de cine habló efusivamente sobre Gaga, y aseguró que trabajar con la artista multifacética en la serie fue "inspirador". "Es una artista increíble", expresó Burton.