Vente a celebrar con La La Love You el viernes 9 de octubre en Granada

Vente celebrar con La La Love You en Granada | Europa FM

¡No paramos de celebrar! ¡Y seguimos haciéndolo con La La Love You!

Después de disfrutar de El principio de algo, La mitad de la mitad y El fin del mundo en la Fiesta 30 Años Europa FM, los madrileños hacen las maletas para viajar a Granada e invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la Sala Granada 10.

El viernes 9 de octubre llegan a la ciudad de la Alhambra en lo que podríamos llamar la antesala del Tour Intergaláctico. El 4 de noviembre viajan a México para iniciar la gira que los llevará también a Colombia, Perú, Chile, Argentina, USA, Francia y UK este final de 2026 y que el 16 de enero empieza su periplo español con Valencia como primera parada.

Una ocasión única para disfrutar en directo de ¿Por qué me miráis así?, el nuevo álbum de La La Love You, y también de los grandes éxitos de la banda. ¿Te lo vas a perder?

Apunta aquí todos los detalles y entérate de cómo conseguir invitaciones.

📅 Viernes, 9 de octubre

🕡 20:00 horas

📍 Sala Granada 10, en Cárcel Baja, 10 - Granada

Cómo conseguir las invitaciones para el showcase de La La Love You

Prepárate porque el reparto de invitaciones está a punto de empezar. El viernes 2 de octubre arranca en dos puntos de Granada.

Onda Cero Granada, en Recogidas, 37, primera planta.

Sala Granada 10, en Cárcel Baja, 10.

Acércate a cualquier de los dos en horario de 8:00 a 15:00 horas. ¡La La Love You te espera!