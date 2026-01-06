Sara Carbonero se recupera favorablemente tras su ingreso de urgencia en Lanzarote

Sara Carbonero se encuentra ingresada en un hospital de Lanzarote desde el 2 de enero , aunque su intervención ha sido un éxito y continúa recuperándose.

Sara Carbonero (41) permanece ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote (Canarias). La presentadora se encontraba de vacaciones cuando empezó a sentirse mal y los profesionales decidieron ingresarla, según informa la revista Semana.

Ocurrió el pasado 2 de enero, durante su estancia en la isla junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre ellos Isabel Jiménez, Ion Villar y Claudia Valcárcel. Todos ellos decidieron llevarla a urgencias ante el malestar de la periodista, sobre todo teniendo en cuenta su historial médico.

Según fuentes consultadas por HOLA, Sara Carbonero tuvo una fuerte indisposición por la que fue ingresada de urgencia. Horas después, la intervención se llevó a cabo con éxito y, a día 6 de enero, sigue recuperándose favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

Fuentes cercanas mostraron "cierta preocupación" ante el estado de salud de la presentadora, aunque pidieron "prudencia, evitar especulaciones, cautela y respeto". "Entendamos los tiempos marcados por el equipo médico", comentaron para Semana.

"Mucha salud y mucho amor para todos"

Sara Carbonero dio la bienvenida al 2026 con un emotivo mensaje en sus redes sociales, publicado antes de ingresar en el hospital. "Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores", escribió.

"Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos. Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos", añadió.

La salud de Sara Carbonero

Sara Carbonero experimentó un severo revés en 2019 cuando, en una revisión rutinaria, los médicos advirtieron que padecía un tumor maligno de ovario por el que tuvo que ser intervenida de urgencia. Fue operada un mes después y recibió quimioterapia hasta noviembre de ese mismo año.

Tras varios años, la periodista reunió el valor para hablar públicamente sobre su experiencia con el cáncer. Así lo hizo el 16 de octubre de 2024 en la gala EllexHope, donde recibió uno de los premios. "No ha sido nada fácil tomar la decisión de estar aquí recogiendo este premio", comenzó diciendo.

Reconoció que le encanta lo que significa ese reconocimiento, pero sus dudas llegaban porque supuso "la primera vez" que hablaba "a corazón abierto y públicamente" sobre su enfermedad: "El cáncer, una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad", mencionó con absoluta sinceridad.

"Me ha costado tiempo aceptar y comprender que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica toda mi vida y que conviviré con la incertidumbre. Incluso he aprendido a abrazarla", dijo antes de dar las gracias a la organización por "respetar sus tiempos".