Marlena anuncia por sorpresa su primer concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona

Marlena ha sorprendido a su público al anunciar, en directo sobre el escenario, su primer concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona, que se celebrará el 20 de marzo de 2026 con Europa FM como Radio Oficial.

Así lo ha anunciado el dúo por sorpresa durante su actuación en el concierto de Europa FM en las Fiestas de la Mercè 2025, celebrado el sábado 27 de septiembre. "Barcelona para mí ha sido refugio. Creo que aquí están de los mejores corazones que tenemos como amigas, como mi expareja, que está ahí también", ha empezado diciendo Ana Legazpi para anunciar el show.

"Creo que tenemos uno de los mejores públicos que tenemos de este puñetero país porque siempre que venimos es a lo grande. Y no podía ser menos este 2026, porque os queremos ver a todos los que queráis en el Sant Jordi Club. El año pasado estuvimos en la Razzmatazz, no cabía la gente, y este año vamos a intentar cumplir otro sueño", añade la vocalista de Marlena.

Cartel del concierto de Marlena en el Sant Jordi Club | Europa FM

Entradas ya a la venta

Las entradas para asistir al primer show de Marlena en el Sant Jordi Club ya están a la venta a través de este enlace. En apenas 12 horas, ya se han agotado algunos sectores del recinto. Los precios son los siguientes: