Mariah Carey se convierte en un ángel para inaugurar la Navidad y despedirse de Halloween

"Es la hora...". Con esta pequeña frase, Mariah Carey ha ratificado su puesto como reina de la Navidad al inaugurar las fiestas cada 1 de noviembre, apenas unas horas después de terminar Halloween. La artista estadounidense lleva publicando estos vídeos desde 2019, y este año no ha sido una excepción.

Para 2025, Carey se viste de ángel mientras suena su mítico villancico All I Want for Christmas Is You. Junto a ella aparece el humorista y actor estadounidense Billy Eichner, quien encarna el personaje de un elfo ladrón.

El elfo le roba a Mariah Carey su lápiz labial para venderlo y pagar su "terapia élfica". Además, confiesa que los elfos se han puesto en huelga y que la Navidad se cancela, a lo que la artista reacciona contundente con su ya icónica frase: "Es la hora...".

Diálogo entre Mariah Carey y Billy Eichner

—A ver, suéltalo, ¿quién fue el ladrón? —dice la cantante.

—Me pillaron. Malas noticias, Mariah Carey: los elfos están en huelga este año. Venganza élfica por hacernos pasar por el infierno navideño. El ayudante de Santa renunció y estoy empeñando todo esto para poder pagarme terapia élfica.

—Ese es mi rubor, chico elfo.

—Tu lápiz labial, me lo llevo. La Navidad está cancelada. Sin campanas, sin alegría, sin glamur. ¡Adiós, cariño!

—¡No puedes cancelar la Navidad!

—¿Últimas palabras?

—Sí... ¡es la hora! —zanja Mariah Carey, cuyo vestuario se transforma en un traje navideño y empieza a recorrer las calles con su trineo, como si fuera Papá Noel.