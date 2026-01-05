Las bodas más esperadas de artistas en 2026: Taylor Swift, Dua Lipa, Miley Cyrus o Damiano David

Parece que el 2026 ha sido el año en el que grandes artistas y personalidades se han puesto de acuerdo para casarse. Porque, aunque 2025 nos ha dejado rupturas, también nos ha traído nuevas parejas y pedidas de mano. Este último caso ha sido el de Miley Cyrus y Maxx Morando, quienes revolucionaron las redes con la noticia.

Pero no solo han sido los protagonistas los implicados en la boda, sino que también han dado mucho de qué hablar los anillos de pedida. Solo esperamos que los looks que elijan para ir al altar también estén a la altura de las expectativas.

A pesar de que son muchas las parejas que se darán el sí quiero en 2026, en Europa FM hemos recopilado algunos cantantes, hijos de cantantes y otros famosos que se comprometerán este año 2026.

Taylor Swift y Travis Kelce

No solo le bastó con el éxito de su gira The Eras Tour, sino que Taylor Swift decidió lanzar su último disco, The Life Of a Showgirl, y, poco después, anunció su matrimonio. La pedida de mano fue compartida mediante una publicación en sus perfiles de Instagram, en la cual pudimos ver el anillo vintage con el que Travis Kelcele pidió matrimonio en un jardín. Por lo que se especula, la boda podría ser el próximo verano en Rhode Island.

Dua Lipa y Callum Turner

Los rumores sobre la posible boda de Dua Lipa con el actor Callum Turner comenzaron a raíz de un anillo que los fans la vieron llevando a finales de 2024. El británico encargó esta pieza única con ayuda de las amigas y hermana de Dua Lipa, quien aceptó a pesar de llevar un año y medio de relación. La cantante confirmó la noticia en junio de 2025 y compartió su emoción por "ser mejores amigos para siempre".

Miley Cyrus y Maxx Morando

Durante la alfombra roja del estreno de Avatar: Fuego y cenizas, película para la que Myley Cyrus compuso una canción, pudimos ver el anillo que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, muchos fans se enteraron de la noticia a través de las redes sociales del padre de Maxx Morando, quien publicó una foto del momento en el que le dieron la noticia. Tras cuatro años de relación, la pareja se dará el sí quiero este año.

Damiano David y Cove Cameron

Hace menos de un día amanecíamos con la noticia de que Damiano David y Dove Cameron iban a casarse, por lo que es muy probable que les veamos darse el sí quiero este año o a principios de 2027. La pareja, que oficializó su relación en 2024, compartió en sus cuentas de Instagram la noticia.

Tini y Rodrigo de Paul

A pesar de que cortaron su relación en 2023 tras dos años de noviazgo, la sorpresa sorprendió en 2025 con su reconciliación y mucho más con el anuncio de su matrimonio. Los rumores apuntaban que el evento tendría lugar en diciembre, pero, al parecer, la boda de la cantante y el futbolista ha tenido que aplazarse a este año por problemas de agenda.

Normani y DK Metcalf

Después de conocerse a través de unos amigos en común, la cantante y el jugador de la NFL iniciaron una relación de dos años antes de anunciar su compromiso en 2025. La pareja lo comunicó a su familia en la celebración de un cumpleaños y la pedida de mano incluyó un anillo de diamante de cuatro quilates. Por el momento, se desconoce la fecha de boda.

Finneas O’Conell y Claudia Sulewski

El cantante Finneas O’Conell, hermano de Billie Eilish, anunció su compromiso con su novia en septiembre de 2025. Después de siete años de relación, compartieron la noticia en Instagram. La romántica propuesta contó con un paseo en helicóptero y un anillo antiguo.

Kelly Osbourne y Sid Wilson

El mítico Ozzy Osbourne nos dejó el 22 de julio de 2025. Sin embargo, antes de su marcha a los 76 años, pudo ver cómo su hija, la cantante Kelly Osbourne, se comprometía con el músico de Slipknot Sid Wilson.

Prince Jackson y Molly Schirmang

Otro hijo de una estrella de la música que se casará en 2026 es Prince Jackson, el hijo de Mickel Jackson. El actor utilizó una canción de su padre para anunciar su compromiso a través de redes sociales. La pareja lleva casi toda vida juntos, alcanzando los 8 años de relación.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Otro de los grandes bombazos del 2025 fue el del compromiso de Georgina Rodríguez y cristiano Ronaldo, quienes después de diez años de noviazgo y cinco hijos en su familia, decidieron dar el gran paso. Sin embargo, la atención de este enlace también la tuvo el anillo de compromiso, el cual está valorado en 6 millones de euros. Aún se desconoce la fecha del gran día, pero probablemente ocurra este 2026, eso sí, en un evento íntimo y familiar.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

En este caso, hablamos de una "reboda", pues Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya llevan diez años de matrimonio y tienen dos hijos. En tan solo un año de relación tuvieron claro que querían pasar la vida juntos, pero en el mes de diciembre, el chef le pidió matrimonio de nuevo a su mujer en directo, en El Hormiguero.

Susanna Griso y Luis Enríquez

Siguiendo dentro de la casa, la periodista Susanna Griso ya ha confirmado fecha de boda con el ejecutivo Luis Enríquez: 25 de julio de 2026. Pocos meses después de oficializar su relación, Susanna Griso hizo público su compromiso el mes octubre con una foto del anillo de pedida.

Susanna Griso y Luis Enríquez en ARCO 2025 | GTRES

Zendaya y Tom Holland

Al otro lado del charco, una propuesta de matrimonio que también ha revolucionado a todos, ha sido la de los actores Tom Holland y Zendaya, quien se rumorea que está embarazada. La noticia salió a la luz a raíz de que la actriz saliera posando con una anillo en los Globos de Oro el pasado enero luciendo el suyo. Unas horas después, los artistas confirmaron su compromiso.