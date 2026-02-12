Juan Dávila presenta su película 'Castigo Divino' con pulla a Eva Soriano: "He metido a todos mis amigos posibles menos a ti"

La diversión se ha multiplicado exponencialmente con la visita de Juan Dávila a Cuerpos especiales, que pese a contenerse más que en su última visita también ha volado algún que otro dardo.

"Gracias por decir amigo del programa y no tuyo, Eva", ha saludado el cómico tras la presentación que le ha hecho la cómica. Y es que Soriano y Dávila se conocieron improvisando juntos, cuando ella "tenía menos culo que un mono de pie". "Estábamos todos en la mierda, y es verdad que hemos salido varios", ha reflexionado la presentadora sobre aquella época.

Juan Dávila ha aprovechado su promoción para lanzar pullas a la cómica. "Castigo divino fue conocerte a ti, Eva", ha lanzado el invitado al hablar de su película.

Ya más concentrado en su promoción, el humorista ha contado que esta película, Castigo Divino, narra la historia de un enfermero que recibe poderes sanadores de parte de Lolita Flores. Es el cómico quien interpreta al protagonista, un "enfermero trapichero".

Aunque todos conocen el pasado como policía de Juan Dávila, él también ejerció en el ámbito de la salud: "Yo estudié fisioterapia y estuve trabajando en un hospital". "Todo me salía natural porque ya había trabajado", apunta sobre este papel en la gran pantalla, con el que está familiarizado.

Cuando Eva Soriano le ha preguntado sobre el público al que va dirigido la película, Dávila se ha sorprendido por el nivel: "Cómo has evolucionado desde que nos conocemos". "No pensábamos que al público joven le iba a gustar tanto", ha contestado finalmente el invitado. "Es una 'peli peli', tiene comedia pero hay puntitos de la enfermedad y la muerte", ha detallado.

"No pueden ser tuyas estas preguntas, son demasiado buenas. La primera me la has colado pero la segunda...", ha seguido el monologuista, quien ya ha confirmado que hay un equipo de guionistas detrás y ha 'dejado mal' a su compañera. Pero ya más serio Dávila ha contado que ha sido "muy complicado" ceñirse a un guion durante el rodaje de la película, viniendo de shows improvisados.

"Quiero agradecer a la Jefatura de la policía de Alcobendas porque nos ha cedido los uniformes y los coches porque la de Madrid no quería por miedo a parodiar a los policías, y evidentemente se parodia al os policías", ha aprovechado para lanzar el humorista.

En Castigo Divino hay un elenco envidiable, pues además de Dávila y Lolita están Macarena Gómez, Pepón Nieto, Natalia Rodríguez... "He metido a todos mis amigos posibles menos a ti", le ha lanzado a modo de pulla a Eva Soriano.

Un éxito desmedido de sus shows

Juan Dávila tiene un éxito rotundo con sus shows, cuyas entradas agota rápidamente cuando las pone a la venta, y ha explicado en el anti-morning show que tuvo que cambiarse el número de teléfono porque mucha gente le pedía entradas. "Hubo una época en la que recibía 20 mensajes pidiéndome entradas", ha contado el humorista.

El cómico arrasa continuamente, e hizo "llenazo" en el Movistar Arena de Madrid el pasado 14 de enero. Pero Dávila no tuvo tiempo de tener resaca emocional. "Lejos de lo que el público se cree, es el show menos rentable de los últimos tres años", ha confesado. Y esto es a causa de la infraestructura que puso para hacer ese espectáculo faraónico.

El invitado ha continuado sorprendiéndose de lo bien que estaba preparada la entrevista, y ha indagado así en el encuentro que podrá tener el público con él para hablar de Castigo Divino los días 14, 17 y 18 de febrero en distintos cines de Madrid.

Para cerrar por todo lo alto su visita a Cuerpos especiales, Juan Dávila se ha enfrentado al juego de mesa Castigo Divino, resolviendo problemas usando un poder.