¿Qué significa el videoclip de 'Sauvignon Blanc' de Rosalía? La poética interpretación de un fan

Tras los vídeos de Berghain y La Perla, Rosalía ha publicado este 11 de febrero el videoclip del tercer sencillo de LUX (2025): Sauvignon Blanc. Se trata de una canción inspirada en Santa Teresa de Jesús que juega con la potencia de la voz de la artista para plantear el abandono de lo material en beneficio de una vida alineada con sus creencias.

Sauvignon Blanc es una forma de brindar con el pasado para dejarlo atrás y empezar una vida junto a Dios. Una nueva realidad está a punto de llegar: la divinización. "A mi Dios escucharé / Mis Jimmy Choo yo las tiraré / Mi porcelana la dejaré caer / Y regalaré mi piano de pared / Estoy bien si estás tú / Si hoy estás tú", le canta a Dios.

El videoclip, dirigido por Noah Dillon, mantiene este planteamiento al contraponer lo material —los coches, las joyas— con lo espiritual —el rosario, la aparición invisible—. Con el desierto como protagonista, Rosalía aparece tumbada en la tierra... hasta que llega un coche negro conducido por un ser invisible que la levanta en brazos. Pero ¿qué significa esa aparición y qué relación tiene con las imágenes dentro del coche?

El significado del videoclip, según un fan

En los comentarios de YouTube, el usuario @raycrq ha compartido una poética interpretación del vídeo. "Creo que quiere darnos a entender esto", empieza diciendo. "Rosalía yace sobre la arena implacable del desierto. Su cuerpo no apareció allí por azar; fue desechada, arrojada al vacío por manos anónimas. Mientras el calor la consume y su rostro roza el suelo, los fragmentos de un amor terrenal la inundan [planos dentro del coche]".

Rosalía en el videoclip de 'Sauvignon Blanc' | YouTube @rosalia

"Son recuerdos tangibles: una piel que pudo tocar, una mirada que fue real, un vínculo que, aunque físico, la dejó vulnerable y a la deriva. El silencio del desierto se quiebra con el rugido de un motor. Un Rolls-Royce [el coche, cuya marca aparece en la letra de la canción] se desliza por el horizonte como un espejismo de metal. Al detenerse, de él desciende una figura cuya esencia desafía la lógica; no es un ser humano, es una presencia fuera de este mundo. Sin mediar palabra, este guía espiritual la levanta del polvo y la traslada a un refugio seguro, lejos del abandono", comenta sobre la aparición invisible, que también podría estar relacionada con Dios.

Rosalía, elevada por un ser invisible | YouTube @rosalia

"En ese santuario, Rosalía experimenta una metamorfosis. Logra conectar finalmente con un amor espiritual, una fuerza superior que trasciende la carne y los recuerdos del pasado. Comprende que, para nacer de nuevo, debe destruir el último rastro de su antigua vida. Con una determinación absoluta, prende fuego al Rolls-Royce. Mientras las llamas devoran el símbolo del lujo y el ego, Rosalía no solo observa el incendio: utiliza el calor de esa destrucción para encender su propia luz interna, una llama que ya nada ni nadie podrá apagar", concluye.

El fuego, elemento clave en el videoclip de 'Sauvignon Blanc' | YouTube @rosalia

¿Qué te parece esta interpretación? ¿Estás de acuerdo? Sin duda, el videoclip contrapone lo superficial con lo divino, y propone un abandono de lo primero en beneficio de lo segundo. Según la nota de prensa de Sony Music, el vídeo "explora la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, en la que la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio".