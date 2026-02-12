Shakira, confirmada para el concierto gratuito en la playa de Copacabana este 2026

Algo estaba planeando... Y finalmente ha salido a la luz: Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro.

La artista, que continúa batiendo récords con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, quiere sumar un nuevo hito en directo, siguiendo la estela de artistas como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, que arrasaron sin precedentes en la playa brasileña.

Al igual que con sus antecesoras, se espera la asistencia de al menos un millón de personas al concierto gratuito de Shakira en Copacabana.

"Confirmado", se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó imágenes de un espectáculo de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento Todo el mundo en Río.

La intérprete de Waka Waka o Pies descalzosestaba en una lista de posibles artistas para el concierto gratuito anual en Río de Janeiro que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Shakira y su recorrido en Brasil

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira, con escalas en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció precisamente el primero de los 44 conciertos previstos por su gira en todo el mundo.

Así fue este concierto gratuito en 2025 y 2024

Estos conciertos pasan a la historia de la música, y prueba de ellos es Lady Gaga, que como cabeza de cartel de la edición del año pasado de Todo mundo en Río, dio un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que disfrutó de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que asistieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.