Rosalía estrena por sorpresa una doble versión de 'Sauvignon Blanc': a cappella e instrumental

La cantante Rosalía se ha propuesto hacer de Sauvignon Blanc una de las canciones más destacadas de su disco LUX. La potente balada se convierte en tercer single del disco tres meses después del lanzamiento del álbum, y lo hace con nuevo material.

Lo más esperado por los fans era su videoclip, en el que la artista se deja rescatar por la espiritualidad, mostrando su faceta más íntima enfundada en un elegante vestido granate.

Al principio, la cantante aparece tumbada en la tierra... Hasta que llega un coche negro conducido por un ser invisible que la levanta en brazos. A juzgar por la temática de la canción y del disco, podría tratarse de Dios.

Y a la vez Rosalía ha sorprendido con el lanzamiento de dos nuevas versiones del tema: la primera de ellas Sauvignon Blanc a cappella.

Se trata de una variante de la balada en la que se escucha tan solo la voz de la catalana con cierto eco, y los coros en el estribillo se unen a ella en momentos concretos.

La portada de esta versión inesperada del single imita el estilo de los discos de música clásica del sello Deutsche Grammophon, como el del Réquiem de Mozart, pues está formada por una etiqueta amarilla con el título de la canción, su nombre y algunos versos. Además, la encabeza el símbolo con el que la artista anunció su disco LUX.

Una versión instrumental

Además de Sauvignon Blanc a cappella, la artista ha publicado también lo contrario: una versión instrumental de la canción, sin la voz de la cantante. Así, suena el piano n su máximo esplendor y el cuarteto de cuerda de fondo en las respectivas partes de la canción.