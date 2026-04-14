Un 1996 lleno de éxitos musicales: las canciones que se convirtieron en hits hace 30 años

Grandes cosas sucedieron en 1996, un año señalado a fuego en el calendario para los melómanos.

Es el año en el que nació Europa FM, y gracias a los oyentes podemos decir que cumplimos 30 años. Y al igual que nuestra radio, canciones de lo más recordadas alcanzaron el éxito aquel año.

Himnos pop, electrónicos, dance... No importa el género musical, sino cómo el ritmo pegadizo y las letras envolventes de algunas canciones que llegaron al o más alto en 1996 han trascendido al tiempo y a las generaciones. Repasamos los temas que alcanzaron la cima hace 30 años.

Wannabe - Spice Girls

Si hay un himno de los 90 por excelencia es Wannabe de las Spice Girls. Fue en 1996 cuando la girl band hizo historia con un hit que a día de hoy sigue siendo toda una referencia en el género. 30 años han pasado desde que Victoria Bekham, Mel B., Emma Bunton, Mel C. y Geri Halliwell marcaran así un antes y un después en el pop, con una canción que alcanzó el número 1 en más de 30 países y se convirtió en el single debut más vendido por un grupo femenino.

Además, el hit no llegó solo: el videoclip del tema definió la identidad de cada una de los miembros, con su respectiva personalidad marcada. Y todas juntas crearon un himno generacional de fuerza femenina.

La Cosa Más Bella - Eros Ramazotti

Si hay un clásico ya en nuestro país son las versiones en español de temas italianos que enamoran, y este es el caso de La cosa más bella, una de las canciones más emblemáticas de Eros Ramazzoti que cumple 30 años. El tema original, Più bella cosa, formó parte del disco Dove c'è musica y fue un gran éxito en Europa y América Latina.

La característica voz del artista suma potencia y emotividad a toda una declaración de amor que ha trascendido al tiempo, y que está inspirada en la relación del italiano con la modelo suiza Michelle Hunziker, su pareja en dicho momento.

Duro de pelar - Rebeca

Lo pegadizo era una constante en 1996, año en el que también nació el hit Duro de Pelar de Rebeca, un tema perfecto para el ritmo dance que triunfaba en la época. Su energía festiva continúa conquistando a día de hoy, pero ya en su momento se convirtió en una de las canciones más conocidas de la cantante.

¿Quién no ha bailado este tema alguna vez en su vida? Es un indispensable en cualquier fiesta gracias a su mezcla pegadiza y su estribillo chicle.

Macarena (Bayside Boys Remix) - Los Del Rio

De una versión original más flamenca en 1993 a crear todo un hit con un remix en 1995 que triunfó un año después. La Macarena tuvo su renacer gracias a los productores Bayside Boys, que hicieron que Los del Río llegaran a lo más alto con esta canción popular. El dance y la mezcla con el inglés hicieron del tema internacional, tanto que se convirtió en el número 1 del Billboard Hot 100 durante 14 semanas.

Por supuesto su éxito tanto en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos se consolida definitivamente con su famosa coreografía, un baile intergeneracional y atemporal. Y consiguió algo único: convertirse en viral antes de la era de internet.

Don't Look Back in Anger - Oasis

No necesita presentaciones, pero vamos allá: Don't Look Back In Anger es uno de los grandes hits de Oasis, y nació en 1996. Se convirtió en el segundo single de su segundo álbum, (What's the Story) Morning Glory?, y el tema destaca principalmente porque es de las pocas canciones del grupo en las que Noel canta como voz principal en lugar de su hermano Liam Gallagher.

Alrededor de este hit navegan muchas curiosidades. El propio Noel ha confirmado que la melodía al piano del comienzo del tema está inspirada en Imagine de John Lenon. Como no podía ser de otra manera, el tema alcanzó el número 1 en Reino Unido, y tal es su impacto pese al paso del tiempo que en 2017 se convirtió con más fuerza en un himno tras el atentado del Manchester Arena.

El Talismán - Rosana

Si hubiera que elegir una canción de Rosana muchos escogerían El talismán, un gran éxito de 1996. La íntima canción forma parte del álbum Lunas rotas y cumple 30 años.

Como indica su título, el tema habla del amor como una especia de protección mágica a través de letras metafóricas y profundas, con el sonido acústico de la guitarra como protagonista. Un imprescindible de la época en la música de cantautor española.

Children - Robert Miles

Si lo electrónico se puede convertir en popular es gracias a canciones como Children de Robert Miles. El tema forma parte del álbum Dreamland de 1996, año en el que alcanzó el éxito aunque se estrenara un año antes. Ahora cumple una tercera década desde que se convirtió en un hit arrollador, dejando claro que es un éxito en cualquier época.

La popularidad del tema impulsó el subgénero dream trance, y los oyentes convirtieron el hit en número 1 en más de 10 países.

Quit Playing Games (With My Heart) - Backstreet Boys

Con Max Martin y Herbie Crichlow como compositores, los Backstreet Boys no querían dejar sin sacar un éxito en 1996 y lanzaron Quit Playing Games (With My Heart). De hecho, fue uno de los primeros grandes hits de la boy band.

El tema de desamor caló en los oyentes tanto que alcanzó el Top 5 en el Billboard Hot 100, y a día de hoy es considerada una de las baladas más representativas del pop de los 90.