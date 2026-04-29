Enamorarse a los 30, la experiencia que narra Pablo Alborán en 'Mis 36'

Siempre es buen momento para enamorarse. Tener al lado una persona que te quiera y te respete, una persona con la que disfrutar y compartir intimidad, una persona con la que reír y, por qué no, también llorar.

Cualquier edad es buena para vivir el amor, aunque indudablemente en cada momento se vive de una manera diferente. No es lo mismo encontrar a esa persona a los 20, que a los 50, a los 70 o a los 30, la década que acaba de estrenar Europa FM y que comparte con Pablo Alborán.

El cantante de 36 años habla precisamente de eso en Mis 36, un tema muy personal que el cantante malagueño estrenó el pasado septiembre, seis meses antes de que hiciese pública su relación con el modelo, fotógrafo y diseñador gráfico navarro Juanma Sesma.

Pablo Alborán está ahora enamorado e incluso ha mostrado su relación en redes sociales. Según contó, cuando escribió este tema estaba abierto al amor y se imaginaba cómo viviría una relación con 36. "No es lo mismo vivir el amor con 16, con 26, con 36 o con 46", contó en una entrevista en noviembre de 2025. En ese momento decía que no tenía tiempo para parejas. "No lo estoy viviendo, estoy trabajando como un perro", dijo el cantante sin cerrarse puertas a nada.

Un amor más maduro, más experimentado, más sincero

"La canción habla de cómo viviría ahora el amor si estuviera enamorado", contó sobre la letra de esta balada que se ha convertido en su canción favorita de KM0, su disco más personal con el que está actualmente de gira. El 28 de febrero empezó el tour internacional y este sábado 2 de mayo llega a España con la primera cita en Bilbao.

Pablo Alborán defiende en Mis 36 que "hay ciertos límites". "Hay pactos que están muy bien pero... el amor es el amor. Se tiene que demostrar con acciones o pequeños gestos que solo conoce la pareja", aseguró en la entrevista.

"La canción habla de que hay ciertos límites"

Llegada la treintena, hay experiencias que ya hemos vivido y de las que hemos aprendido. Hay errores que no queremos volver a cometer. Y tenemos muy claro que los sentimientos tienen que ser recíprocos.

No quiero hablar más de tus pactos

O me quieres como yo lo hago

O me marcho

La sinceridad y la claridad tienen que ser las bases sobre las que se apuntalen las relaciones. Mejor hablar las cosas desde el principio y mostrarse claro sobre nuestras intenciones, dice Pablo Alborán en la canción.

Yo siempre te he sido muy claro

Cuando quería volar más alto

'Mis 36', una canción que no iba a entrar en 'KM0'

El mensaje de Mis 36 es claro y su historia es curiosa. Pablo Alborán no tenía intención de incluirla en el tracklist de KM0 pero, cuando en junio compartió un fragmento del tema aún sin terminar en sus redes, la respuesta de sus fans le empujó a hacerlo.

"Es de las canciones que no iban a salir en el disco pero subí un día el estribillo de la canción y todo el mundo me decía Qué ganas de escuchar el disco. Dije Mierda. No la tenía terminada y fíjate que al final es la canción que más resume quién soy, más resume mi ADN como músico y creo que es una historia que todo el mundo ha vivido", contó en Local de Ensayo Europa FM.

El malagueño definió la canción como "muy intensa" antes de interpretarlo y reconoció que le encanta tocarla en directo. "Es una letra también muy sincera, muy honesta", dijo el cantante al que le encanta lo que Mis 36 provoca en él y lo que provoca en la gente. "Cuando tenga 46 la gente seguirá pensando que tengo 36", bromeó en el encuentro con nuestros oyentes.

La letra de 'Mis 36' de Pablo Alborán

Esto no es solo un atajo

Para evitar la guerra que viene después

Ni es un domingo cualquiera

Es el previo al adiós más duro de mis treinta y seis

Te tomé la palabra

Siempre fui de ceñirme al guión

Y tú de bailarme el agua

Con tal de lograr distraer mi atención

Y sabes cuáles son todas mis cartas

Y nunca sentí que peligrara nada

Me enseñaste tus perfiles

Pero de frente siempre me faltabas

Anoche mientras dormía

Sentí una culpa que no era mía

Yo siempre te he sido muy claro

Cuando quería volar más alto

No quiero hablar más de tus pactos

O me quieres como yo lo hago

O me marcho

Al final del camino

Puede que al marcharme haya menos dolor

Y que con distancia el olvido

Nos deje el recuerdo de lo que hicimos mejor

Y sabes cuáles son todas mis cartas

Y nunca sentí que peligrara nada

Me enseñaste tus perfiles

Pero de frente siempre me faltabas

Anoche mientras dormía

Sentí una culpa que no era mía

Yo siempre te he sido muy claro

Cuando quería volar más alto

No quiero hablar más de tus pactos

O me quieres como yo lo hago

O me marcho

Oh-oh-oh, me marcho

Sabes cuáles son todas mis cartas

Y nunca sentí que peligrara nada

Me enseñaste tus perfiles

Pero de frente siempre me faltabas

Anoche mientras dormía

Sentí una culpa que no era mía

Yo siempre te he sido muy claro

Cuando quería volar más alto

No quiero hablar más de tus pactos

O me quieres como yo lo hago

O me marcho