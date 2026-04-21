Dani Martín, Leire Martínez, Álvaro de Luna... felicitan a Europa FM por sus 30 años

¡Qué mejor que celebrar el cumpleaños con amigos! Nuestros artistas se unen a la fiesta de Europa FM para soplar con nosotros las 30 velas de la tarta y, por qué no, también compartir un pedacito del pastel. De Dani Martín a Ginebras pasando por Martin Urrutia, Nikki García, Begoña Vargas o Álvaro de Luna. No te pierdas sus felicitaciones.

¡Estamos de celebración! En Europa FM cumplimos 30 años y lo hacemos en la mejor compañía.

A vosotros, nuestros oyentes, se unen también nuestros artistas favoritos que se han unido a la fiesta con sus mensajes de felicitación. Desde que empezaron los festejos el pasado 15 de abril no hemos dejado de recibir mensajes de cariño que iremos publicando semana a semana para que no os los perdáis.

De Dani Martín a Ginebras pasando por Martin Urrutia, Nikki García, Begoña Vargas o Álvaro de Luna. ¡No te pierdas sus felicitaciones!

Álvaro de Luna, Ginebras, Raúl Arévalo, María Gómez y Begoña Vargas

Dani Martín, Leire Martínez, Dani Fernández, Ana Torroja, Martin Urrutia y Nikki García