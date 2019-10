Martin Garrix, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Like Mike… Gamers & DJs, ¿quién es el más jugón del EDM?

Sábado 28 de septiembre de 2019. En el Wells Fargo Center de Filadelfia, en Twitch y en nuestros corazones, el mejor DJ del mundo y reciente fichaje de Europa FM, Martin Garrix, pone la nota musical a las finales mundiales de la Overwatch League ante más de 1 millón de espectadores en directo. No es algo casual, un año antes y en el Barclays Center de Nueva York el DJ había sido Khaled. ¿Pero cuál es la relación entre DJs y eSports?

DJs Y JUGONES

No es solo la música. Muchos como el propio Martin Garrix son unos declarados fans de los videojuegos De hecho Garrix ha sido imagen con Maluma del FIFA 19 y ha participado en los eventos del ‘World Tour’ de FIFA. Esta sociedad música-videojuegos se va a desvirtualizar para la Eurocopa 2020 en la que, tal y como os hemos adelantado en Europa FM, Martin Garrix, será la estrella en la ceremonia inaugural en Roma y producirá y creará la canción oficial de la Euro 2020. Eurocopa que se celebrará en varias ciudades del continente; Bilbao será la anfitriona española.

Otro reconocido DJ y gamer es Alan Walker, un apasionado del Call of Duty, que con su remix de ‘Legends Never Die’ de Against The Current y producida por la propia Riot Games ha creado todo un himno para los seguidores del League of Legends.

Estos son dos ejemplos pero los DJs no solo acumulan horas a las mezclas sino que juegos como el FIFA, Fortnite, Lol o CS:GO le quitan el sueño a más de uno.

DJs CON EQUIPO PROPIO

Otro modo de disfrutar del mundo gamer es desde los despachos y los palcos de Twitch. Dimitri Vegas y Like Mike están de doble enhorabuena, no solo porque hace menos de una semana, el 19 de octubre, el Top 100 de DJ Mag los situaba en primera posición, destronando al propio Martin Garrix (ahora segundo), sino porque el 9 de septiembre lanzaban Smash Esports con una squad de CS:GO encabezada por Maikelele y con Zehn, Krystal, Madenn, Devilwalk y Styko en el roster.

Y como si de un personaje del Mario Kart, lanzando tartas, se tratase, otro DJ con inversiones en los eSports es el estadounidense y Top 10 de DJ Mag, Steve Aoki. Aoki es gamer y propietario de la escuadra y de la marca Rogue.

Rogue tiene su fuerte en LOL con escuadra en LEC y Academy aunque también disputa R6 (quedando primeros en Rainbow Six en la Dreamhack de Valencia de 2019), Apex Legends, FIFA y Fortnite.

Este matrimonio de Aoki con los eSports no solo pasa por Rogue. El DJ ha producido también un vídeo con Team Liquid y ha participado en un torneo benéfico de Street Fighter IV.

SPINNIN’ RECORDS, GIGANTE DEL EDM CON SHOW DE ESPORTS

Con artistas como David Guetta, Calvin Harris, Deorro, los propios Dimitri Vegas, Like Mike y Steve Aoki o Don Diablo en sus filas, Spinnin’ Records es el gigante discográfico de la industria electrónica.

Ahora, han decidido dar un paso más y este agosto lanzaron el ‘DJ’s VS Gamers Show ‘Game Room’ en el que, entre otros, se puede ver al DJ holandés Mike Williams compitiendo contra el gamer FC Roelie compitiendo a Mario Kart, FIFA 19 y Gran Turismo.

Por el programa también se han pasado Trobi y Dani Visser, Yves V y Paskie Rokus o Jay Hardway y Maxime MXM.