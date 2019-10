Martin Garrix, uno de los mejores DJs del mundo, ficha por Europa FM

El neerlandés lleva la música en las venas, una música que empezó a surgir con solo ocho años, cuando quedó impresionado al ver el show de Tiësto durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y del que ahora será compañero en Europa Baila, el programa de música electrónica de Europa FM.

Además, hace unos días, el propio Martin Garrix anunciaba en sus redes sociales que será él quien cree la canción oficial de la Eurocopa 2020. "La música es mi pasión, pero también soy un gran aficionado al fútbol, así que será más especial todavía para mí el hecho de poder crear la canción oficial para la que será la mayor Euro de la historia", agregó.

UNA CARRERA METEÓRICA

En 2013, Martin Garrix lanzó bajo el sello de Tiësto (Musical Freedom) el tema que lo catapultó al universo dance, ‘Animals’, que alcanzó el número uno en -entre otros países- el en Reino Unido; fueron más de mil millones de visualizaciones y descargas las que certificaron el éxito del tema.

Con tan solo 17 años, Garrix decidió dejar sus estudios de secundaria para iniciar su formación en producción musical en una academia especializada. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por un rápido ascenso en el mundo de la música dance el pop y la electrónica, conquistando escenarios en todo el mundo y lanzando infinidad de éxitos, como ‘In The Name Of Love’ con Bebe Rexha.

En 2016, Martin Garrix alcanzó el primer puesto el prestigioso DJ Mag Top 100 y lanza su propio sello, STMPD RCRDS, que no sólo acoge su música, sino que además sirve de plataforma para nuevos talentos creativos: “Hay mucho talento increíble por ahí, quiero darles una plataforma y tener la libertad de lanzar cualquier tipo de música. Quiero que mi sello sea diverso”, asegura el joven productor.

Y tanto que lo es, a tenor de la producción musical del propio Martin, que va desde el aclamado ‘Scared to Be Lonely’ (Con Dua Lipa) hasta temas como 'There For You' (con Troye Sivan), 'So Far Away' (con David Guetta, con Jamie Scott y Romy Dya), ‘Ocean’ (con Khalid) o ‘Summer Days’ (con Macklemore y Patrick Stump de Fall Out Boy). Fruto de este trabajo, Martin Garrix fue galardonado con dos EMA de MTV en 2016, ocupando el puesto número 1 en el DJ Mag Top 100 en 2017 y 2018, un galardón 'Man of Today' de GQ, un lugar entre Forbes '30 Under 30 'y otro en Billboard's' EDM Power Players '.

LA MEJOR OFERTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA, EN EUROPA FM

Con la incorporación de Martin Garrix, Europa FM amplia su universo de estrellas de la música electrónica donde ya brillan figuras de la categoría de David Guetta, Tïësto, Armin Van Buuren, Hardwell y Brian Cross.

En total, Europa FM cuenta en su staff con tres de los cinco mejores DJs a nivel mundial, según el DJ Mag Top 100 (David Guetta, Armin Van Buuren y -ahora- Martin Garrix), y cinco de los 20 mejores (sumando a Hardwell y Tiësto), lo que posiciona a la cadena de Atresmedia como la radio en la que reside la música electrónica.

Martin Garrix estrenará su espectacular sesión The Martin Garrix Show el próximo sábado 2 de noviembre, dentro de Europa Baila.