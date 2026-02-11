El aplaudido discurso de Kitai en el Benidorm Fest: "Lo único que nos da miedo es esta ola de 'nostálgicos'"

La primera semifinal del Benidorm Fest se ha celebrado este martes 10 de febrero, y en ella han sido escogidos seis de los doce participantes que actuarán en la gran final del sábado 14 de febrero.

A la espera de conocer al resto de finalistas, la primera gala de la quinta edición del evento musical ha dado muchos momentos reseñables, entre los que destaca el abandono de la participante Luna Ki.

Pero, además, no tardó en hacerse viral el discurso del grupo Kitai tras actuar con su canción El amor te da miedo, un tema rock que hizo saltar y vibrar a todo el Palau L'Illa de Benidorm.

Después de su potente actuación, los músicos fueron recibidos por Inés Hernand para que compartieran sus impresiones, y Kenya Saiz decidió dar un potente mensaje ante la cámara: "Que el amor no os dé miedo. Lo único que nos da miedo últimamente es esta ola de 'nostálgicos' —como se hacen llamar— que intentan volver a una época que ya no nos corresponde".

Siguiendo así con el mensaje del tema con el que han llegado a la final del Benidorm Fest, la vocalista continuó: "Y nos ha costado mucho llegar hasta aquí, así que qué el amor no te de miedo nunca".

Así es KITAI

KITAI trae de nuevo el rock al Benidorm Fest. Esta banda, formada por la vocalista Kenya Saiz, el bajista Fabio, el batería Deivhook y el guitarrista Edu, nació en 2015 con su primer disco Que vienen.

A lo largo de estos 10 años, la formación ha actuado en algunos festivales de renombre como el Sonorama Ribera y ha colaborado con artistas como Varry Brava, Miss Caffeina o Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G. Además, en 2018 hicieron historia y se colaron en el libro de los récord Guinness al tocar durante 24 horas seguidas. En 2025 el grupo hizo la primera gira ecosostenible en España, realizada a bordo de una furgoneta eléctrica.