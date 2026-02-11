Rosalía estrena el íntimo y sensual videoclip de 'Sauvignon blanc'

Rosalía ya calienta motores este 2026 después de unas semanas algo separada del foco mediático, y antes del inicio del LUX TOUR, que plantea como muy diferente a la gira MOTOMAM, la artista catalana ha decidido regalar a sus fans un tercer videoclip de su último disco.

Se trata del vídeo de Sauvignon blanc, una íntima balada que ha reflejado en imágenes.

Durante estas últimas semanas Rosalía había compartido vídeos tocando al piano Sauvignon Blanc, lo que había apuntado a alguna sorpresa con esta canción. Y ahora se ha materializado en forma de videoclip, con estreno este miércoles 11 de febrero a las 18:00 horas.

Con el desierto y la carretera como protagonistas, Rosalía muestra su faceta más íntima y sensual enfundada en un elegante vestido granate.

El videoclip de Sauvignon Blancestá dirigido por Noah Dillon, tal y como ha confirmado él mismo en redes sociales. El director, fotógrafo y músico estadounidense está detrás de proyectos artísticos para artistas como Miley Cyrus y The Weeknd.

Este vídeo musicalse une así al de Berghain, que fue el primer lanzamiento de LUX, y que nos dejó echar un primer vistazo al concepto del álbum. Más tarde llegó el videoclip de La Perla, alejado del maximalismo del proyecto. Ahora Rosalía recupera esa estética espiritual en este nuevo proyecto audiovisual.

El significado de 'Sauvignon Blanc'

Sauvignon Blanc pertenece al Movimiento III del disco LUX. En este proyecto, Rosalía hace un viaje entre lo terrenal hasta lo divino, y con esta balada asienta su evolución. Se trata de una de las baladas más potentes del álbum, con el piano como protagonista y los violines presentes en los puntos álgidos.

A través de esta canción que juega con la potencia de la voz de Rosalía se narra la necesidad de brindar pon el pasado, desprendiéndose de lo material. Una nueva realidad está a punto de llegar: la divinización.

La letra de 'Sauvignon Blanc' de Rosalía

Mi luz

La prenderé

Con el Rolls-Royce

Que quemaré

Sé que mi paz

Yo me ganaré

Cuando no quede na'

Nada que perder

Ya no quiero perlas ni caviar

Tu amor será mi capital

Y qué más da si te tengo a ti

No necesito nada más

Sauvignon blanc

A tu lado

Mi futuro

Será dorado

Ya no tengo miedo

Del pasado

Está en el fondo

De mi copa de

Sauvignon blanc

De mi copa de

Sauvignon blanc

A mi Dios escucharé

Mis Jimmy Choos

Yo las tiraré

Mi porcelana la dejaré caer

Y regalaré mi piano de pared

Estoy bien si estás tú

Si hoy estás tú

Yo beberé

Sauvignon Blanc

A tu lado

Mi futuro

Será dorado

Ya no tengo miedo

Del pasado

En el fondo se hundió

En mi Sauvignon Blanc

A tu lado

Mi futuro sé bien

Que será dorado