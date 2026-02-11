Rosalía estrena el íntimo y sensual videoclip de 'Sauvignon blanc'
Tres meses del estreno de LUX, Rosalía da la sorpresa este miércoles con el lanzamiento del videoclip de Sauvignon blanc, el tercero del álbum. Las imágenes de este trabajo dirigido por Noah Dillon mantienen la esencia de la balada.
Rosalía ya calienta motores este 2026 después de unas semanas algo separada del foco mediático, y antes del inicio del LUX TOUR, que plantea como muy diferente a la gira MOTOMAM, la artista catalana ha decidido regalar a sus fans un tercer videoclip de su último disco.
Se trata del vídeo de Sauvignon blanc, una íntima balada que ha reflejado en imágenes.
Durante estas últimas semanas Rosalía había compartido vídeos tocando al piano Sauvignon Blanc, lo que había apuntado a alguna sorpresa con esta canción. Y ahora se ha materializado en forma de videoclip, con estreno este miércoles 11 de febrero a las 18:00 horas.
Con el desierto y la carretera como protagonistas, Rosalía muestra su faceta más íntima y sensual enfundada en un elegante vestido granate.
El videoclip de Sauvignon Blancestá dirigido por Noah Dillon, tal y como ha confirmado él mismo en redes sociales. El director, fotógrafo y músico estadounidense está detrás de proyectos artísticos para artistas como Miley Cyrus y The Weeknd.
Este vídeo musicalse une así al de Berghain, que fue el primer lanzamiento de LUX, y que nos dejó echar un primer vistazo al concepto del álbum. Más tarde llegó el videoclip de La Perla, alejado del maximalismo del proyecto. Ahora Rosalía recupera esa estética espiritual en este nuevo proyecto audiovisual.
El significado de 'Sauvignon Blanc'
Sauvignon Blanc pertenece al Movimiento III del disco LUX. En este proyecto, Rosalía hace un viaje entre lo terrenal hasta lo divino, y con esta balada asienta su evolución. Se trata de una de las baladas más potentes del álbum, con el piano como protagonista y los violines presentes en los puntos álgidos.
A través de esta canción que juega con la potencia de la voz de Rosalía se narra la necesidad de brindar pon el pasado, desprendiéndose de lo material. Una nueva realidad está a punto de llegar: la divinización.
La letra de 'Sauvignon Blanc' de Rosalía
Mi luz
La prenderé
Con el Rolls-Royce
Que quemaré
Sé que mi paz
Yo me ganaré
Cuando no quede na'
Nada que perder
Ya no quiero perlas ni caviar
Tu amor será mi capital
Y qué más da si te tengo a ti
No necesito nada más
Sauvignon blanc
A tu lado
Mi futuro
Será dorado
Ya no tengo miedo
Del pasado
Está en el fondo
De mi copa de
Sauvignon blanc
De mi copa de
Sauvignon blanc
A mi Dios escucharé
Mis Jimmy Choos
Yo las tiraré
Mi porcelana la dejaré caer
Y regalaré mi piano de pared
Estoy bien si estás tú
Si hoy estás tú
Yo beberé
Sauvignon Blanc
A tu lado
Mi futuro
Será dorado
Ya no tengo miedo
Del pasado
En el fondo se hundió
En mi Sauvignon Blanc
A tu lado
Mi futuro sé bien
Que será dorado