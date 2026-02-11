El equipo de Luna Ki explica por qué tuvo que abandonar la primera semifinal del Benidorm Fest: "Requirió de atención médica"

Luna Ki, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 | Agencia EFE

"Tengo que anunciaros una cosa", dijo Inés Hernand a Jesús Vázquez y Javier Ambrossi cuando todavía se estaba celebrando la primera semifinal del Benidorm Fest. "Luna Ki se ha retirado porque se encuentra indispuesta", continuó la presentadora desde la Green Room del Palau d'Illa en un ejercicio de transparencia.

La intérprete de BOMBA DE AMOR decidió no quedarse a las votaciones porque, según confirmaron después los otros presentadores, no se encontraba bien como para continuar en el recinto.

"Le mandamos un beso y ahora veremos el futuro de ella en este concurso", señaló Ambrossi antes de conocer el nombre de los seis primeros finalistas de la edición, entre los que no se incluye Luna Ki.

Los tres presentadores insistieron en distintos momentos de la noche en que se trataba de una indisposición, pero eso no impidió que las redes sociales se llenasen de teorías sobre las causas de su marcha. Por eso, el equipo de la cantante ha tenido que emitir un comunicado para explicar lo ocurrido.

"La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público", dice el texto distribuido a medios. "Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo".

"La salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional"

El texto llega horas después de que la cantante insinuase lo ocurrido al recompartir en sus redes un significativo mensaje sobre salud mental y la sensación se sentirse abrumado en ciertas circunstancias como las que se enfrentaba la cantante en esta primera semifinal.

"Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos. Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje", termina el comunicado compartido por medios y fans en busca de "empatía y respeto en estos momentos delicados".

Lee aquí el comunicado completo

"En relación con los acontecimientos ocurridos ayer tras la actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest, su equipo de representación desea comunicar lo siguiente:

Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones.

La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público. Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo.

Por ello, pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados.

Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación.

Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos. Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje".