Luna KI abandona la primera semifinal del Benidorm Fest tras su actuación: ¿qué ha pasado?

No se puede decir que la primera semifinal del Benidorm Fest se haya celebrado sin sobresaltos. Porque, aunque a priori todo iba sobre ruedas, en medio de la gala surgió un problema en la green room e Inés Hernand tuvo que irrumpir para darle la última hora a sus compañeros, Jesús Vázquez y Javier Ambrossi.

"Tengo que anunciaros una cosa", dijo la presentadora, encargada de charlas con los concursantes en este espacio o del Palacio de los deportes L´Illa | Benidorm. "Luna Ki se ha retirado porque se encuentra indispuesta", dijo en un ejercicio de transparencia para luego desearla "una pronta recuperación" a la intérprete de Bomba de Amor.

La cantante de 27 años fue la tercera de la noche en actuar, después de KITAI y María León ft. Julia Media, y después de defender su canción Bomba de amor sobre el escenario tomó esta inesperada decisión.

"Se ha ausentado del auditorio, pero que está bien. Mucha gente ha preguntado qué ha pasado. Está bien, pero no se encontraba", actualizó la información Jesús Vázquez al llegar el momento de las votaciones. "Le mandamos un beso y ahora veremos el futuro de ella en este concurso", añadió su compañero antes de compartir los nombres de los seis artistas que pasan a la final y confirmar que finalmente Luna Ki se queda fuera, junto a Greg Taro y a Dora & Marlon Collins.

Más explicaciones tras la gala y el mensaje de Luna Ki

Al terminar la gala y con los nombres de finalistas ya desvelados, María Eizaguirre retomó el tema en rueda de prensa e insistió en que la cantante no se encontraba bien.

"En estos momentos se encuentra bien, ha tenido que abandonar el Palau después de su actuación por una indisposición", aclaró para después ensalzar a la intérprete: "Es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona hipersensible...".

La que no se ha manifestado por ahora es Luna Ki, quien mantiene el silencio en redes sociales, aunque ha compartido un significativo mensaje en X que señala que su ausencia se debe a problemas de salud mental. "Todos y todas hemos sido Luna Ki alguna vez. | No hemos podido, nos hemos sentido abrumados ante algo... Y aún así no nos hemos sentido apoyados", dice el usuario que se muestra comprensivo con la artista, y termina: "Todo mi cariño y apoyo".