Un experto analiza la voz de Bad Bunny en la Super Bowl: "Me parece incómodo de escuchar"

Bad Bunny hizo historia en la Super Bowl 2026 con un espectáculo de medio tiempo que mezcló tradición, fiesta latina y reivindicación. Así lo demuestran el despliegue de banderas americanas o el baile de salsa con Lady Gaga, un símbolo de la unión entre Latinoamérica y Estados Unidos. Otra prueba de su éxito fue la audiencia: reunió a un promedio de 128,2 millones de espectadores, lo que convirtió su show en el cuarto de la final de la NFL más visto de la historia.

La aclamación popular es positiva, aunque hay quienes encuentran un 'pero' a este gran espectáculo: la voz de Bad Bunny. El director y coach vocal Israel Del Amo, que trabajó con Nebulossa en Eurovisión 2024 y dio clases en Atresmedia Formación, ha valorado la calidad del puertorriqueño como intérprete. "Está claro que talento vocal no tiene, y eso todo el mundo lo sabe", dice mientras escucha el inicio del show con Tití Me Preguntó.

El profesional defiende que la voz no es el "punto fuerte" de Bad Bunny, ya que incluso le parece "hasta incómodo de escuchar" por su nasalidad, su poca dicción y por la colocación de la lengua de manera plana, lo que provoca que no se le entienda bien. "Esta configuración vocal tan específica le da identidad vocal, pero no suena bonita", defiende.

Israel Del Amo: "Espero no herir la sensibilidad de todos sus fans"

Sin embargo, Del Amo no ignora la clave del éxito del artista: "Utiliza muy bien las métricas de la canción y lleva muy bien el tempo, esto es clave en este género [reguetón, trap latino]. Es cierto que escribe muy bien y tiene muy buenas canciones, y eso es lo que le ha hecho triunfar. Ese es su factor diferencial respecto al resto, hace cosas que hasta ahora no se habían visto: darle la vuelta a la tortilla a este género musical latino. Y me parece de admirar, pero talento vocal no tiene", explica.

Al final, el coach vocal reflexiona sobre lo mucho que ha cambiado la industria musical: "Este es el claro ejemplo. Hoy, el éxito no depende necesariamente de una voz considerada 'bonita', sino de una propuesta artística con identidad propia y un mensaje potente. Bien es cierto que, con voz bonita o sin ella, la técnica vocal sigue siendo fundamental para mantener la salud vocal y aguantar la exigencia que demanda un proyecto artístico de esa magnitud", concluye Del Amo, que también ejerció como artista en el pasado.