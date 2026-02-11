La Super Bowl de Bad Bunny consigue 128 millones de espectadores: este es su puesto en la historia

Te interesa Una boda real en la Super Bowl de Bad Bunny: el vínculo de la pareja con el artista

Bad Bunny ha dado mucho de qué hablar con su actuación en el descanso del medio tiempo de la Super Bowl. El puertorriqueño hizo un show del o más cinematográfico lleno de referencias y de invitados y cameos.

Desde que el artista revolucionara el Levi's Stadium y la historia de la final de la NFL se han ido conociendo detalles ocultos de la performance del cantante, pero por fin ha llegado uno de los datos más reveladores: la audiencia que consiguió el espectáculo musical de Bad Bunny en el evento deportivo más visto.

Según datos de Nielsen, Bad Bunny reunió a un promedio de 128,2 millones de espectadores que disfrutaron de su show en la Super Bowl, lo que lo convirtió en el cuarto show de la final de la NFL más visto de la historia.

La actuación del puertorriqueño superó el promedio general de este año, consolidando al artista como uno de los principales referentes que han pasado por este escenario.

Varios récords, también en redes sociales

Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos, también destacó que el show rompió varios récords en redes sociales, generando un impacto significativo en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los momentos más destacados se compartieron de forma masiva y se convirtieron en tendencias mundiales durante y después del evento.

Sin embargo, aunque supera los 124,9 millones de espectadores de la edición de este año en general, sigue por debajo del récord de 133,5 millones alcanzado por Kendrick Lamar y su show en la edición anterior.

El espectáculo del puertorriqueño solo es superado en la historia, además de Lamar, por Michael Jackson, que alcanzó 133,4 millones en 1993 y Usher con 129,3 millones en 2024, según datos de Nielsen.

Ranking de las 10 actuaciones más vistas de la Super Bowl