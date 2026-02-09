Así serán las semifinales del Benidorm Fest 2026: quién actúa en cada gala, en qué orden y quiénes son los artistas invitados
El Benidorm Fest se enfrenta a su quinta edición con 18 candidatos que buscan hacerse con el primer premio en metálico de la historia del festival. Para conseguirlos, tendrán que conquistar al público en las semifinales y conseguir un pase a la final que se celebra este sábado 14 de febrero. Descubre quién actúa en cada una de las galas y ponte al día de todo lo que tienes que saber sobre la cita musical.
Conoce a los 18 candidatos del Benidorm Fest y las canciones de esta edición
La decisión de España de retirarse de Eurovisión por la presencia de Israel no ha cambiado los planes de los organizadores del Benidorm Fest. El festival, que inicialmente se creó para elegir al representante de España en el certamen europeo, sigue adelante y este sábado 14 de febrero se celebra la gran final a la que aspiran llegar 12 de los 18 candidatos de esta quinta edición.
Seis saldrán de la primera semifinal, que se celebra este martes 10 de febrero, y otros seis de la segunda, que llega el jueves 12. Su gran aliciente, además de la visibilidad que da el formato, es el premio en metálico de 150.000 euros que recibirá el ganador y el viaje a Estocolmo y Miami que harán otros dos participantes para grabar su single en reconocidos estudios de música.
Para aspirar a cualquiera de estos tres premios deben llegar a la última gala y conseguir el pase en las semifinales, que tendrán como maestros de ceremonias a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand. Lalachús solo estará en la final.
Si quieres seguir las dos emisiones y llegar preparado a la gala del sábado, te contamos todo lo que tienes que saber sobre el desarrollo de las dos citas. Desde quién actúa en cada semifinal y en qué orden y quiénes son los artistas invitados de cada gala.
Primera semifinal - martes 10 de febrero (22:50 horas)
- 1. KITAI - El Amor Te Da Miedo
- 2. María León ft. Julia Media - Las Damas y el Vagabundo
- 3. Luna Ki - Bomba de amor
- 4. Greg Taro - Velita
- 5. Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
- 6. Dora & Marlon Collins - Rakatá
- 7. Tony Grox & LUCYCALYS - T AMARÉ
- 8. Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad
- 9. Kenneth - Los Ojos No Mienten
- ARTISTAS INVITADOS: Fangoria y Paloma San Basilio
Segunda semifinal - jueves 12 de febrero (22:50 horas)
- 1. ASHA – Turista
- 2. KU Minerva – No Volveré a Llorar
- 3. Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS
- 4. Dani J – Bailándote
- 5. The Quinquis – Tú No Me Quieres
- 6. Atyat – Dopamina
- 7. Rosalinda Galán – Mataora
- 8. MAYO – Tócame
- 9. Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote
- ARTISTAS INVITADOS: Luz Casal y Abraham Mateo