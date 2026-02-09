Así serán las semifinales del Benidorm Fest 2026: quién actúa en cada gala, en qué orden y quiénes son los artistas invitados

La decisión de España de retirarse de Eurovisión por la presencia de Israel no ha cambiado los planes de los organizadores del Benidorm Fest. El festival, que inicialmente se creó para elegir al representante de España en el certamen europeo, sigue adelante y este sábado 14 de febrero se celebra la gran final a la que aspiran llegar 12 de los 18 candidatos de esta quinta edición.

Seis saldrán de la primera semifinal, que se celebra este martes 10 de febrero, y otros seis de la segunda, que llega el jueves 12. Su gran aliciente, además de la visibilidad que da el formato, es el premio en metálico de 150.000 euros que recibirá el ganador y el viaje a Estocolmo y Miami que harán otros dos participantes para grabar su single en reconocidos estudios de música.

Para aspirar a cualquiera de estos tres premios deben llegar a la última gala y conseguir el pase en las semifinales, que tendrán como maestros de ceremonias a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand. Lalachús solo estará en la final.

Si quieres seguir las dos emisiones y llegar preparado a la gala del sábado, te contamos todo lo que tienes que saber sobre el desarrollo de las dos citas. Desde quién actúa en cada semifinal y en qué orden y quiénes son los artistas invitados de cada gala.

Primera semifinal - martes 10 de febrero (22:50 horas)

Segunda semifinal - jueves 12 de febrero (22:50 horas)