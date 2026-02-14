Eva Soriano y Santiago Segura hacen las paces en 'El Desafío': "Me parece muy injusto"

Eva Soriano y el jurado de El Desafío no se están entendiendo muy bien. La presentadora de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM, se enfadó en dos galas distintas por recibir notas bajas, sobre todo por parte de Santiago Segura. Sin embargo, este viernes 13 de febrero parece que las aguas se han calmado.

La humorista esperaba recibir buenas notas en la sexta gala, sobre todo por lo que dijo Pilar Rubio tras su prueba con fuego: "Me da la sensación de que hoy la tabla puede cambiar...". Hay que tener en cuenta que Eva Soriano iba sexta en la clasificación general, es decir, antepenúltima. A pesar de todo, las puntuaciones de la noche se han quedado lejos de beneficiar a Eva Soriano: ha recibido el 5 de Juan del Val, el 3 de Pilar Rubio y el 2 de Santiago Segura.

Santiago Segura: "Me parece muy injusto esto que he hecho"

La cara de la concursante ha revelado su disgusto, pero Santiago Segura ha puesto remedio a la situación: "Antes de que hable Eva, quiero decir que tienes razón. Voy a tocar el botón de la injusticia. Has tragado tóxicos, te has jugado la vida... Me parece muy injusto esto que he hecho y te voy a subir 5 puntitos", ha dicho el cineasta.

De esta forma, Eva Soriano ha recibido un total de 15 puntos, la cuarta mejor nota de la noche. Sin embargo, la presentadora de Cuerpos especialesha bajado un puesto en la clasificación general hasta el séptimo lugar, ya que Eduardo Navarrete ha conseguido superarla tras ganar la Gala 6.

Así ha sido su prueba con fuego

"Esta prueba es de cagarse de peligrosa. Escupo fuego con mi cara al desnudo", dijo Eva Soriano. Su desafío ha consistido en encender una fila de antorchas escupiendo combustible. Durante los ensayos, la concursante se quemó los labios y tragó un poco de esta sustancia tóxica, lo que le provocó una almorrana. "Por mucho que ella bromee, es muy serio. Tenemos peligro de quemarnos la cara o las vías respiratorias", ha dicho la coach.

Protegida por un gel de seguridad, Eva Soriano ha conseguido superar sin problemas el desafío. El último paso de la prueba consistía en prender fuego a una persona real: el mismísimo Gotzon Mantuliz. "Era mi sorpresa, para ver si me puntúan bien", ha bromeado la presentadora de Cuerpos especiales, que ha ido vestida de Indiana Jones para conseguir una buena nota de Santiago Segura. ¡Y, por fin, así ha sido!