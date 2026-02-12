¿A qué hora son las semifinales y la final del Benidorm Fest 2026?

Alaska, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 | Agencia EFE

A pesar de que la participación de España en Eurovisión ha sido cancelada debido a la presencia de Israel en el festival, la organización del Benidorm Fest decidió continuar adelante y darle un enfoque un tanto diferente al evento que se enfrenta a su quinta edición.

Por primera vez en cinco años, este formato tendrá un premio en metálico de 150.000 euros para el ganador y un viaje a Estocolmo y a Miami para otros dos participantes que podrán grabar su single en reconocidos estudios de música.

Para hacerse con uno de estos premios, los 18 deben conquistar a público y jurado en las semifinales y convertirse así en parte del grupo de los 12 finalistas que participan en la gala del 14 de febrero.

Si quieres seguir la emisión del festival, a continuación te dejamos el horario y los cantantes que participan:

Horario oficial del Benidorm Fest 2026

Primera semifinal : Martes 10 de febrero (22:55 horas)

: Martes 10 de febrero (22:55 horas) Segunda semifinal : Jueves 12 de febrero (22:50 horas)

: Jueves 12 de febrero (22:50 horas) Final: Sábado 14 de febrero (22:00 horas)

Los concursantes e invitados de la segunda semifinal

ASHA – Turista

KU Minerva – No Volveré a Llorar

Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS

Dani J – Bailándote

The Quinquis – Tú No Me Quieres

Atyat – Dopamina

Rosalinda Galán – Mataora

MAYO – Tócame

Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote

Los participantes e invitados de la final

Como artistas invitados están

Por ahora solo se conocen seis finalistas, los seleccionados en la primera semifinal en la que estuvieron como invitados Fangoria y Paloma San Basilio. Los elegidos son:

KITAI - El Amor Te Da Miedo

María León ft. Julia Media - Las Damas y el Vagabundo

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Tony Grox & LUCYCALYS

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Kenneth - Los Ojos No Mienten

También se sabe el nombre de los cuatro invitados, que no son otros que los ganadores de las cuatro ediciones anteriores del Benidorm Fest: Chanel, Melody, Nebulossa y Blanca Paloma.