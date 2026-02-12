Especial

Benidorm Fest 2026

LOS HORARIOS DE LA QUINTA EDICIÓN

¿A qué hora son las semifinales y la final del Benidorm Fest 2026?

El Benidorm Fest celebra su quinta edición con muchos cambios, que incluyen nuevos presentadores, nuevos premios y también la vuelta del jurado demoscópico. Lo que no varía son los horarios de las galas que se mantienen muy similares a los años anteriores. Toma nota de a qué hora empiezan las semifinales y también la final.

Alaska, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
Alaska, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 | Agencia EFE

Europa FM

Madrid12/02/2026 14:27

A pesar de que la participación de España en Eurovisión ha sido cancelada debido a la presencia de Israel en el festival, la organización del Benidorm Fest decidió continuar adelante y darle un enfoque un tanto diferente al evento que se enfrenta a su quinta edición.

Por primera vez en cinco años, este formato tendrá un premio en metálico de 150.000 euros para el ganador y un viaje a Estocolmo y a Miami para otros dos participantes que podrán grabar su single en reconocidos estudios de música.

Para hacerse con uno de estos premios, los 18 deben conquistar a público y jurado en las semifinales y convertirse así en parte del grupo de los 12 finalistas que participan en la gala del 14 de febrero.

Si quieres seguir la emisión del festival, a continuación te dejamos el horario y los cantantes que participan:

Horario oficial del Benidorm Fest 2026

  • Primera semifinal: Martes 10 de febrero (22:55 horas)
  • Segunda semifinal: Jueves 12 de febrero (22:50 horas)
  • Final: Sábado 14 de febrero (22:00 horas)

Los concursantes e invitados de la segunda semifinal

  • ASHA – Turista
  • KU Minerva – No Volveré a Llorar
  • Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS
  • Dani J – Bailándote
  • The Quinquis – Tú No Me Quieres
  • Atyat – Dopamina
  • Rosalinda Galán – Mataora
  • MAYO – Tócame
  • Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote
Como artistas invitados están Luz Casal y Abraham Mateo.

Los participantes e invitados de la final

Por ahora solo se conocen seis finalistas, los seleccionados en la primera semifinal en la que estuvieron como invitados Fangoria y Paloma San Basilio. Los elegidos son:

  • KITAI - El Amor Te Da Miedo
  • María León ft. Julia Media - Las Damas y el Vagabundo
  • Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
  • Tony Grox & LUCYCALYS
  • Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad
  • Kenneth - Los Ojos No Mienten

También se sabe el nombre de los cuatro invitados, que no son otros que los ganadores de las cuatro ediciones anteriores del Benidorm Fest: Chanel, Melody, Nebulossa y Blanca Paloma.