José Yélamo llora tras su apnea en 'El Desafío': ¿cuánto tiempo ha hecho?

No, José Yélamo no ha conseguido superar a Daniel Illescas en la apnea de El Desafío, pero eso no significa que no haya triunfado. El presentador de laSexta Xplica se ha superado a sí mismo, pues antes de realizar su prueba tenía pocas esperanzas en el resultado.

"Estoy sufriendo. La apnea no es lo mío. También es mala suerte que me toque a mí después del récord de todos los tiempos de El Desafío", dijo Yélamo durante los ensayos. Lo cierto es que el periodista había conseguido llegar a los 2:30 minutos como máximo, pero en la gala ha mejorado este tiempo.

José Yélamo: "Hay que echarle valor"

Una vez sobrepasado su objetivo, el coachJuandi Alcázar ha mostrado su sorpresa: "Estás fuerte. Muy bien, José, hoy es el día, muy bien". Al final, Yélamo ha salido del agua en el minuto 3:17 ante la cara de felicidad de Roberto Leal: "La gente sabe que somos muy amigos desde hace mucho tiempo, [somos] como hermanos. Durante esta semana me decía: 'Me voy al pozo, no paso de los dos minutos...'. No solamente has superado eso, sino que has hecho 3:17 minutos", le ha dicho el presentador.

En ese momento, Yélamo ha roto a llorar de emoción y se ha abrazado a Roberto y Juandi. "No puedo hablar mucho, la verdad. Estoy muy emocionado", ha dicho poco después. "Es una pelea con tu mente. He intentado buscar estrategias, pero no hay ninguna válida. Hay que echarle valor, hay que echarle fuerza... Me he acordado mucho de mi mujer, Paula, y de Claudia, mi hija. Estoy supercontento".

Resultado de la Gala 6 de 'El Desafío 6'

1. Eduardo Navarrete - 30 puntos

2. Daniel Illescas - 18

3. Patricia Conde - 17

4. Eva Soriano - 15 (10 + 5 de la injusticia)

5. Willy Bárcenas - 14

6. José Yélamo - 14

7. Jessica Goicoechea - 8

8. María José Campanario - 3

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'

Solo faltan por enfrentarse a la apnea Jessica Goicoechea y Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales. ¿Cómo les irá...?