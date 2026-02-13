¿Qué actuación merece ganar la final del Benidorm Fest 2026? Vota en la encuesta
Tras las dos semifinales, el Benidorm Fest 2026 celebra su gala decisiva este sábado 14 de febrero. Antes de ver actuar de nuevo a los 12 finalistas, en Europa FM preguntamos a nuestros oyentes por sus favoritos. ¡Vota en la encuesta de abajo!
Conoce a los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 y escucha sus canciones
El Benidorm Fest 2026 ha celebrado sus dos semifinales y ya tiene a sus 12 finalistas, entre los que se encuentra el futuro ganador. El sábado 14 de febrero se celebra la gran final, donde el jurado y el público tomarán la decisión definitiva... Sin embargo, en Europa FM no queremos esperar y lanzamos una encuesta para conocer a los rivales más potentes.
A falta de Eurovisión, el festival entregará un premio de 150.000 euros para el ganador —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—. Además de este gran reconocimiento, un artista tendrá la oportunidad de viajar a Miami para grabar un single con un productor internacional y hacer promoción en el mercado latino. No conformes con esto, habrá otro premio independiente para que un concursante viaje a Estocolmo para grabar en Spotify Singles.
Tienes hasta el sábado 14 de febrero a las 15:00 para dar tu opinión.
¡Vota por tu favorito del Benidorm Fest 2026!
MAYO - 'Tócame'
Tras su paso por 'Operación Triunfo', MAYO continúa su carrera artística apostando por la coreografía y la sensualidad.
Rosalinda Galán - 'Mataora'
El folclore llega con Rosalinda Galán. Las sombras inundan su puesta en escena para reflexionar sobre las presiones externas y defender la propia identidad.
Tony Grox & LUCYCALYS - 'T AMARÉ'
Tony Grox & LUCYCALYS recrean un patio andaluz para la puesta en escena de 'T AMARÉ', una de las composiciones más pegadizas del festival.
Kenneth - 'Los Ojos No Mienten'
Kenneth fusiona dancehall, urbano y electrónica en una composición ardiente, en sintonía con la puesta en escena de su actuación.
The Quinquis - 'Tú No Me Quieres'
The Quinquis hace honor a su nombre artístico con la actuación de 'Tú No Me Quieres', donde el flamenco convive con una moto voladora.
Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?'
Izan Llunas, que saltó a la fama por interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, apuesta por el pop y el baile para intentar ganar el Benidorm Fest 2026.
KITAI - 'El Amor Te Da Miedo'
El rock llega a la final del Benidorm Fest con KITAI gracias a la increíble presencia escénica de Kenya Saiz, su vocalista.
Mikel Herzog Jr. - 'Mi Mitad'
Tras su paso por 'Tu cara me suena', Mikel Herzog Jr. debuta como artista en el Benidorm Fest con una potente balada.
María León ft. Julia Medina - 'Las Damas y el Vagabundo'
La unión femenina entre María León y Julia Medina compite en la final gracias a su buen rollo y su divertida propuesta.
Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote'
El grupo argentino y el cantante de Varry Brava traen el buen rollo al Benidorm Fest 2026 con un divertido estribillo protagonizado por su ya mítico "Iaiai, oaiai".
Dani J - 'Bailándote'
Dani J trae la bachata al Benidorm Fest para poner a bailar a todo el público.
ASHA - 'Turista'
La cantante de origen español y marroquí se cobija en un tren para dar rienda suelta al buen rollo de 'Turista'.