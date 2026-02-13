¿Qué actuación merece ganar la final del Benidorm Fest 2026? Vota en la encuesta

El Benidorm Fest 2026 ha celebrado sus dos semifinales y ya tiene a sus 12 finalistas, entre los que se encuentra el futuro ganador. El sábado 14 de febrero se celebra la gran final, donde el jurado y el público tomarán la decisión definitiva... Sin embargo, en Europa FM no queremos esperar y lanzamos una encuesta para conocer a los rivales más potentes.

A falta de Eurovisión, el festival entregará un premio de 150.000 euros para el ganador —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—. Además de este gran reconocimiento, un artista tendrá la oportunidad de viajar a Miami para grabar un single con un productor internacional y hacer promoción en el mercado latino. No conformes con esto, habrá otro premio independiente para que un concursante viaje a Estocolmo para grabar en Spotify Singles.

¿Quién te gustaría que se llevara el trofeo de La Sirenita? ¡Vota en nuestra encuesta! Tienes hasta el sábado 14 de febrero a las 15:00 para dar tu opinión.