¿Qué actuación merece ganar la final del Benidorm Fest 2026? Vota en la encuesta

Tras las dos semifinales, el Benidorm Fest 2026 celebra su gala decisiva este sábado 14 de febrero. Antes de ver actuar de nuevo a los 12 finalistas, en Europa FM preguntamos a nuestros oyentes por sus favoritos. ¡Vota en la encuesta de abajo!

Conoce a los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 y escucha sus canciones

Diego Simón

Madrid13/02/2026 11:25

El Benidorm Fest 2026 ha celebrado sus dos semifinales y ya tiene a sus 12 finalistas, entre los que se encuentra el futuro ganador. El sábado 14 de febrero se celebra la gran final, donde el jurado y el público tomarán la decisión definitiva... Sin embargo, en Europa FM no queremos esperar y lanzamos una encuesta para conocer a los rivales más potentes.

A falta de Eurovisión, el festival entregará un premio de 150.000 euros para el ganador —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—. Además de este gran reconocimiento, un artista tendrá la oportunidad de viajar a Miami para grabar un single con un productor internacional y hacer promoción en el mercado latino. No conformes con esto, habrá otro premio independiente para que un concursante viaje a Estocolmo para grabar en Spotify Singles.

¿Quién te gustaría que se llevara el trofeo de La Sirenita? ¡Vota en nuestra encuesta! Tienes hasta el sábado 14 de febrero a las 15:00 para dar tu opinión.

    MAYO - 'Tócame'

    MAYO en el Benidorm Fest 2026

    Tras su paso por 'Operación Triunfo', MAYO continúa su carrera artística apostando por la coreografía y la sensualidad.

    Rosalinda Galán - 'Mataora'

    Rosalinda Galán en el Benidorm Fest 2026

    El folclore llega con Rosalinda Galán. Las sombras inundan su puesta en escena para reflexionar sobre las presiones externas y defender la propia identidad.

    Tony Grox & LUCYCALYS - 'T AMARÉ'

    LUCYCALYS y Tony Grox en el Benidorm Fest 2026

    Tony Grox & LUCYCALYS recrean un patio andaluz para la puesta en escena de 'T AMARÉ', una de las composiciones más pegadizas del festival.

    Kenneth - 'Los Ojos No Mienten'

    Kenneth en el Benidorm Fest 2026

    Kenneth fusiona dancehall, urbano y electrónica en una composición ardiente, en sintonía con la puesta en escena de su actuación.

    The Quinquis - 'Tú No Me Quieres'

    The Quinquis en el Benidorm Fest 2026

    The Quinquis hace honor a su nombre artístico con la actuación de 'Tú No Me Quieres', donde el flamenco convive con una moto voladora.

    Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?'

    Izan Llunas en el Benidorm Fest 2026

    Izan Llunas, que saltó a la fama por interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, apuesta por el pop y el baile para intentar ganar el Benidorm Fest 2026.

    KITAI - 'El Amor Te Da Miedo'

    KITAI en el Benidorm Fest 2026

    El rock llega a la final del Benidorm Fest con KITAI gracias a la increíble presencia escénica de Kenya Saiz, su vocalista.

    Mikel Herzog Jr. - 'Mi Mitad'

    Mikel Herzog Jr. en el Benidorm Fest 2026

    Tras su paso por 'Tu cara me suena', Mikel Herzog Jr. debuta como artista en el Benidorm Fest con una potente balada.

    María León ft. Julia Medina - 'Las Damas y el Vagabundo'

    Julia Medina y María León en el Benidorm Fest 2026

    La unión femenina entre María León y Julia Medina compite en la final gracias a su buen rollo y su divertida propuesta.

    Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote'

    Miranda! y bailamamá en el Benidorm Fest 2026

    El grupo argentino y el cantante de Varry Brava traen el buen rollo al Benidorm Fest 2026 con un divertido estribillo protagonizado por su ya mítico "Iaiai, oaiai".

    Dani J - 'Bailándote'

    Dani J en el Benidorm Fest 2026

    Dani J trae la bachata al Benidorm Fest para poner a bailar a todo el público.

    ASHA - 'Turista'

    ASHA en el Benidorm Fest 2026

    La cantante de origen español y marroquí se cobija en un tren para dar rienda suelta al buen rollo de 'Turista'.