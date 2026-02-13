Jesús Vázquez actuará en la final del Benidorm Fest 2026: "Esta garganta lleva mucho sin cantar"

¡Jesús Vázquez cantará en la final del Benidorm Fest 2026! El gallego ha debutado este año como uno de los presentadores del festival y tendrá la oportunidad de recuperar su vieja faceta de artista actuando este sábado 14 de febrero.

Javier Ambrossi, otro presentador del Benidorm Fest 2026, ha desvelado esta sorpresa durante la segunda semifinal. En un momento de la gala, el cineasta ha recreado el look de Jesús Vázquez para la portada de su primer y único álbum de estudio: A dos milímetros escasos de tu boca (1993), que incluye temas como Llámame o Y yo te besé.

"Tienes que cantar. Eres un icono, tienes un Disco de Oro...", ha recordado Ambrossi. "Vamos a hacer una cosa...", ha empezado diciendo Jesús Vázquez. "Voy a cantar, pero será el sábado en la final. Esta garganta lleva muchos años sin cantar; se me ha olvidado hasta la letra. Tengo que repasar un poquito", ha añadido.

Acto seguido, los dos presentadores han interpretado un verso de Y yo te besé, dejando caer que Jesús Vázquez interpretará esta canción durante la final del Benidorm Fest 2026.

Todas las actuaciones de la final

Más allá de los participantes, el sábado 14 de febrero también subirán al escenario cuatro artistas invitados: Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, es decir, los cuatro ganadores del Benidorm Fest. Ahora, a esta lista se suma Jesús Vázquez.

En cuanto a los concursantes, estos son los finalistas que actuarán de nuevo: