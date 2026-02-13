Conoce a los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 y escucha sus canciones

El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 12 finalistas.

El sábado 14 de febrero tienes una cita con la gran final del festival, en la que lo candidatos se lo jugarán todo por conseguir la Sirenita de Oro. Además, en esta edición del Benidorm Fest habrá un premio económico: una dotación de 150.000 euros (100.000 para el intérprete y 50.000 para el autor), y también se repartirán dos premios más.

En esta última gala el ganador también estará en manos del jurado y del público a través de sus votos. Repasamos los artistas que han pasado a la final del Benidorm Fest y sus actuaciones de las semifinales:

ASHA - TURISTA

Hajar Sbihi, de nombre artístico Asha, es una cantante y compositora de origen español y marroquí que combina el pop contemporáneo con raíces mediterráneas. Ha escrito canciones para artistas de la talla de C. Tangana, Alizzz y Becky G en Booty o Lola Índigo en Ya No Quiero Ná. Fue incluso la compositora de la canción representante de Eurovisión Junior 2020, Palante, interpretada de Soleá. Su primer paso como cantante lo dio en 2020 con su singleBésame, pero su pasión por la música ha estado presente desde los nueve años.

Dani J - Bailándote

Como uno de los bachateros más conocidos en Europa, Dani J llega al Benidorm Fest para demostrar su versatilidad. La fusión del género con pop, flamenco, trap y R&B ha impulsado su éxito en más de 30 países y le ha llevado a protagonizar más de 380 conciertos. Nacido en Sevilla, en 2022 fundó su propio sello discográfico, publicando temas en los que ha podido explorar su creatividad como Atemporal junto a Danny Romero o su más reciente Entre la espada y la par.

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Con tan solo 21 años, el ibicenco Izan Llunas lleva una carrera prometedora. Su éxito llegó gracias a que interpretó a Luis Miguel en su serie biográfica, lo que le llevo a ganar un Disco de Oro a los 14 años por su banda sonora.

Su familia además posee una fuerte relación con la música y Eurovisión, puesto que su abuelo, Dyango, ganó el Festival de Benidorm en 1976 y su padre, Marcos Llunas, logró el sexto puesto en Eurovisión 1997 con la canción Sin Rencor.

Kenneth - Los ojos no mienten

Kenneth empezó su carrera musical con solo 11 años tras quedar finalista de La Voz Kids España. Por aquel entonces usaba su nombre real, Carlos Alberto, y formó parte del equipo de David Bisbal. Sus raíces venezolanas han sido clave para encontrar su estilo, centrándose sobre todo en el afrobeat, mezclado con R&B, dancehall, urbano y la electrónica.

Actualmente, además de hacer música en solitario, el cantante de 23 años es integrante de la orquesta Panorama City, fundada en 2025 y que cuenta con 15 integrantes.

Mayo - Tócame

Gracias a su paso por Operación Triunfo, Álvaro Mayo, conocida ahora artísticamente como MAYO, pudo demostrar su talento musical. A sus 23 años, el sevillano se ha posicionado como una de las grandes promesas españolas con temas como BEIBI o Castigo. Tras el éxito de su EP debut SEASON I, ha demostrado ser un artista con una gran proyección y ha lanzado colaboraciones con Mar Lucas y Elettra Lamborghini.

María León y Julia Medina - Las damas y el vagabundo

La mexicana María León y la española Julia Medina forman uno de los dúos del Benidorm Fest.

La primera posee una amplia carrera como cantante, bailarina y actriz siendo en sus inicios vocalista de los grupos T’ de Tila y Playa Limbo. En 2002 fue participante de un reality show llamado Popstars y llegó a convertirse en asesora de Maluma en La Voz Kids México.

Por su parte, Julia Medina salto a la fama tras quedar en quinta posición en Operación Triunfo 2018. Tras su paso por el programa, publicó su primer álbum en 2019 bajo el título No dejo de bailar. También formó parte de la banda de folk metal Saurom y ha participado en la undécima edición de Tu Cara Me Suena. Quedó tercera, por detrás de David Bustamante (Ganador) y Raoul Vázquez.

Miranda! & Bailamamá - Despierto amándote

Argentina y España se unen este año de la mano de Miranda! y Óscar Ferrer, cantante de Varry Brava, que se presenta como bailamamá. El grupo argentino cuenta con canciones como Don y Perfecta y ha colaborado con artistas como Abraham Mateo, TINI y Andrés Calamaro.

Por su parte, Óscar Ferrer ha cosechado muchos éxitos desde que la banda Varry Brava se formó en 2009, atesorando temas como No gires o Playa. En 2023, el grupo se presentó al Benidorm Fest 2023 quedando en sexta posición con Raffaella. En mayo el grupo anunció el mes de mayo un parón en su carrera.

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Con experiencia dentro de la música, la actuación, la televisión y el teatro musical, Mikel Herzog Jr. defiende en el Benidorm Fest su primer tema en solitario.

El joven de 30 años es hijo de Mikel Herzog, mundialmente conocido con su tema Tractor Amarillo, compuesto para el grupo Zapato Veloz, y por representa a España en Eurovisión 1998 con la canción ¿Qué voy a hacer sin ti?. Su madre, Mavi, también ha estado dentro del mundo de la música como corista de Isabel Pantoja.

Como actor, ha participado en la obra de teatro Asesinato para dos y en 2025 combinó sus dos facetas como participante de Tu Cara Me Suena. Fue tercero, por detrás de Melani García (1º) y Esperansa Grasia (2º).

Rosalinda Galán - Mataora

Rosalinda Galán, o como ella se denomina La coplera eléctrica, es un artista que fusiona copla y electrónica, mezclando un género muy ligado a la tradición con otro propio de la modernidad. La sevillana apuesta por la experimentación a la vez que reivindica el folklore español. En sus canciones revisita temas míticos de figuras de la copla como Concha Piquer y hace versiones como FARSA MONEA o CU4RTO. También ha probado suerte dentro del mundo de la actuación en la película Historias lamentables y ha actuado en la obra de teatro Quiero ser María Jiménez.

The Quinquis -Tú no me quieres

Electrónica y funk se funden con la música quinqui de los años 70 en The Quinquis, un grupo que solo cuenta en su discografía con el tema Te Estoy Amando Locamente (T.E.A.L), una versión de la mítica canción de Las Grecas. La banda está compuesta por Marcos Miranda, Reys y Maxi, quienes forman o formaron parte de otras bandas. Marcos Miranda es miembro de Paradise Phantoms y Reys, o Sergio Sastre, es el cofundador, guitarrista y teclista de Miss Caffeina, que participó en la tercera edición del Benidorm Fest con Bla Bla Bla. Por último, Maxi formó parte del dúo Sweet Barrio.

Tony Grox & Lucycalys – T amaré

El DJ, productor y compositor Tony Grox y la cantante LUCYCALYS son los intérpretes de T amaré. Los dos intérpretes están unidos por el flamenco, aunque el DJ fusiona el género con la electrónica y la cantante, con el pop.

Tony Grox ha colaborado con artistas como Teo Lucadamo, Jedet o Salma y ha estado nominado a un Latin Grammy gracias a su participación en uno de los temas del disco Trastornado de Michelle Maciel. Por su parte, LUCYCALYS tan solo ha publicado tres temas desde que se inició en la música en 2024, los cuales son ÁPEIRON, GALA y piel de bronce. También compagina su carrera como cantante con su formación dentro del teatro musical.

KITAI - El amor te da miedo

KITAI trae de nuevo el rock al Benidorm Fest. Esta banda, formada por la vocalista Kenya Saiz, el bajista Fabio, el batería Deivhook y el guitarrista Edu, nació en 2015 con su primer disco Que vienen.

A lo largo de estos 10 años, la formación ha actuado en algunos festivales de renombre como el Sonorama Ribera y ha colaborado con artistas como Varry Brava, Miss Caffeina o Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G. Además, en 2018 hicieron historia y se colaron en el libro de los récord Guinness al tocar durante 24 horas seguidas. En 2025 el grupo hizo la primera gira ecosostenible en España, realizada a bordo de una furgoneta eléctrica.