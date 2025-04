Melody vacila en la London Eurovision Party diciendo que habla a diario con Lady Gaga

El camino a Eurovisión de Melody es un camino repleto de memes. La intérprete de Esa Diva lo está gozando y en cada entrevista, sobre todo en las que hace en inglés, regala momentos virales.

El último fue este domingo en la alfombra roja previa a la London Eurovision Party, donde deslumbró cantando Esa Diva con un pequeño cambio en la coreografía. L a cantante de Dos Hermanas (Sevilla) vaciló a un entrevistador asegurando que tiene relación diaria con Lady Gaga, a la que anteriormente se había referido como Mylady. ¡El vídeo no tiene desperdicio!

— Los fans españoles dicen que tienes contacto con Lady Gaga. ¿Es verdad?

— Of course

— OMG!

— Todos los días... ¡Ring! Hello, Lady! Lady Gaga! Y ella... Hello, Diva!

— ¿En serio?

— Claro...

Melody y Lady Gaga

Melody hizo estas declaraciones tan segura de sí misma que el entrevistador no tuvo ninguna duda al respecto y ella quedó tan contenta.

No es la primera vez que la ganadora del Benidorm Fest menciona a Lady Gaga en este camino a Eurovisión. En una reciente entrevista aseguraba que la cantante de Alejandro "defendería muy bien Esa Diva" y aseguraba que le gusta mucho que le da igual lo que diga gente: "Es ella, su identidad no la cambia y eso es muy importante".

También en otra entrevista celebró la autenticidad de Lady Gaga y se llegó a comparar con ella cuando le preguntaron acerca de si habría o no helicóptero en la final de Basilea. "El helicóptero es un movimiento que yo llevo haciendo mucho tiempo y crea mucha controversia porque hay gente que lo entiende y otra gente que no lo entiende pero al que no lo entiende, porque también hemos tenido este tipo de discusiones dentro del equipo, yo le digo: '¿Tú crees que a Lady Gaga le importa cuando ella hace una locura?' Al artista que lo limitan porque no quieren que sea él mismo entonces ya no es el mismo artista. Es mi opinión y creo que lo bonito del artista es que cada uno tenga su personalidad y su punto y además, cuando tú te crees lo que tú estás haciendo, eso pasa fronteras".

Antes de estas declaraciones, Melody se enfrentó en otra entrevista al reto de hacer un ranking de divas y Milady, como la llama ella, la puso en el 2 para poder poner en primer lugar a las españolas que pudiesen proponerlas. "Ellas me perdona, además somos amigas", dijo la cantante generando confusión entre los eurofans y periodistas expertos en Eurovisión del resto de Europa.