Por qué España participa en Eurovisión Junior 2025 tras retirarse de Eurovisión 2026

España se despide de Eurovisión, al menos de momento. RTVE ha decidido retirarse de la próxima edición, la de 2026, ante la confirmación de que Israel podrá participar en el festival. Esto ha provocado una conflicto entre la corporación española y la Unión Europea de Radiodifusión (UER), entidad que organiza Eurovisión.

"Nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea, sino que Israel maniobró en la sombra durante meses", dijo José Pablo López, presidente de RTVE. "El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora. El Gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno. Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio. En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", añadió.

Aparte de España, también se han retirado de Eurovisión 2025 otros cuatro países: Eslovenia, Irlanda, Países Bajos e Islandia. "Hay cinco países para los que los derechos humanos no son un concurso y el respeto a las normas no es opcional", dijo López recientemente. Pero, si RTVE mantiene una relación tan tensa con la UER, ¿por qué ha mantenido su participación en Eurovisión Junior 2025?

Qué pasa con Eurovisión Junior 2025

La retirada de España de Eurovisión 2026 se oficializó el pasado 4 de diciembre, a pocos días de celebrarse la edición infantil del festival, Eurovisión Junior, donde participan niños de entre 9 y 14 años. Sin embargo, la presencia de nuestro país en este certamen sigue adelante, a pesar de que la UER también está involucrada en este evento.

Este sábado 13 de diciembre, Gonzalo Pinillos se sube al escenario en Tiflis (Georgia) para representar a España con la canción Érase Una Vez (Once Upon a Time), un himno sobre la imaginación y la lectura. De hecho, el joven madrileño de 14 años ya está en Georgia para preparar todo lo necesario antes de cumplir su sueño.

RTVE no se ha pronunciado sobre los motivos de continuar en Eurovisión Junior 2025 tras retirarse de la edición sénior, aunque hay que tener en cuenta que son festivales diferentes. Además, España ya tenía todo organizado para actuar en la edición infantil tras anunciar a su representante el pasado 23 de julio. En 2024, el país también participó en Eurovisión Junior con Chloe DelaRosa, que quedó sexta con su tema Como la Lola.

¿Israel participa en Eurovisión Junior 2025?

A diferencia de Eurovisión 2026, Israel no participa en Eurovisión Junior 2025. De hecho, el país lleva siete años sin acudir al festival infantil. Según ESCplus España, el motivo de su retirada en 2019 podría haber sido "la inversión económica en el festival sénior".

Por su parte, Irlanda y Países Bajos sí están presentes en Eurovisión Junior 2025, a pesar de que ambos países también se han retirado de Eurovisión 2026. Ahora, la duda es: ¿qué hará España si gana esta versión del festival? ¿Participará en 2026? Cabe destacar que, en el Junior, el país vencedor no está obligado a acoger la siguiente edición.