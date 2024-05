¿Por qué Soraya rajó fuerte de Eurovisión? Cómo fue su actuación y qué dijo

La candidatura de Soraya Arnelas en Eurovisión tiene el poco honroso título de ser uno de los cuatro peores resultados de nuestro país en la historia del festival.

La extremeña, segunda clasificada de Operación Triunfo 4, fue la representante de España en la edición número 54 del certamen que se celebró el 16 de mayo de 2009 en Moscú. Hasta allí viajó para interpretar La noche es para mí, canción que ya formaba parte de su cuarto álbum de estudio Sin miedo y de la que, antes del anuncio oficial, se llevaba semanas especulando que podía presentar a la preselección —eliminatoria que ganó gracias al televoto pues empató con Melody, a la que el jurado dio la máxima puntuación—.

El tema, una composición pop con sonidos árabes y parte del estribillo en inglés, quedó en penúltimo lugar en la final del festival con solo 23 puntos, 12 de ellos otorgados por Andorra y 7 por Portugal. La propuesta ganadora fue la presentada por Noruega, abanderada por Alexander Rybak y la canción Fairytale que consiguió 387 votos.

¿Fue un castigo a Soraya?

Esa noche, la cantante parecía resignada al resultado y hacía gala de su buen perder, mostrándose muy satisfecha con su actuación. Pero solo tardó unas horas en arremeter contra lo que ella consideraba responsable de esa mala clasificación. “Es un castigo de Europa a TVE por no haber retransmitido la segunda semifinal", fueron sus primeras explicaciones a RNE.

Para la de Olivenza, no transmitir esa semifinal en directo, porque un partido del Masters Series de Madrid se alargó más de lo debido, no cayó bien entre la organización ni los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. “Nos ha faltado emitir las galas y cumplir las reglas del festival para ganar muchos más puntos. Europa no quiso votar a un país que no ha cumplido las reglas del festival”, argumentó ante los medios.

Lo cierto es que los pronósticos eran buenos: la prensa especializada auguraba que la canción estaría entre las 10 primeras y la cantante aseguraba haberse bajado del escenario creyéndose “vencedores”. Soraya, además, se despachó también con el vencedor del que dijo que era un “niño mono que vende mucho".

Ha pasado el tiempo desde aquello, pero la extremeña sigue guardando cierto ‘rencor’ al ente público ‘causante’ de su mal puesto y en 2022, doce años después, en una charla junto a Bareis sobre su paso por Eurovisión reiteró algunas de sus palabras. "Obviamente, TVE es el ente, pero mi problema no es Televisión Española, sino la gente que está dentro trabajando”, dijo sin pelos en la lengua en el evento organizado por el Colegio Mayor Pio XII de Madrid,

“Hay gente a la que le da absolutamente igual el festival”, añadió para luego afirmar "el que paga el pato es el que representa al país”.

¿La peor coreografía?

Pero más allá de ‘la irregularidad’ cometida por RTVE para justificar ese 24º puesto en el festival, Soraya Arnelas también mostró su descontento con parte de la actuación y la puesta en escena de la canción.

“¡Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión … y venga a dar vueltas! ¡Y más vueltas! Aún sigo mareada”, descargó en Twitter más de una década después de lo sucedido.

Y no se puede negar que la cantante, en esos dos minutos de actuación, recorrió varias veces el escenario mientras giraba y bailaba. ”Hicimos lo más complicado, baile contemporáneo, tirándonos por los suelos. Yo nunca lo entendí. La llevé a cabo porque fue la que me impusieron. Yo me lo hubiese pasado mejor", aseguró cuando le preguntaron por este comentario, reclamando que no se contase con su opinión en ninguna fase de la candidatura.

Los comentarios y críticas que Soraya ha ido vertiendo sobre su participación en Eurovisión durante todos estos años tuvieron sus consecuencias: “Actualmente, estoy vetada de los programas de Eurovisión de TVE. Mi candidatura pasa muy desapercibida, nunca he formado parte del equipo de votación, a mí no se me llama de programas que tienen que ver con Eurovisión, no estoy invitada a las fiestas, ¡nada!".

Un veto que el ente público parece haber levantado porque, para sorpresa de todos, ha sido elegida como portavoz del jurado español, sustituyendo a Ruth Lorenzo, que fue la encargada de hacerlo en la pasada edición.